К чему снится паук: толкование известных сонников

К чему снятся пауки / ua.depositphotos.com/

Сон с пауками – не для слабонервных. Что он может предвещать и какие сигналы посылать, разбирался Главред.

О том, когда наступает самое оптимальное время для сна, чтобы он принес максимальную пользу организму, читайте в нашем материале: Названо самое правильное время отхода ко сну.

К чему снится паук женщине

Увидеть паука во сне молодой девушке предвещает успех в карьере, известность и признание ее профессиональных навыков. Такой сон сулит преодоление жизненных трудностей с легкостью.

Беременной женщине сон с пауком может подсказывать, что ее избранник тот самый мужчина "как за каменной стеной". Он обеспечить финансовое благополучие семье.

Сон с пауком женщине может предвещать новое знакомство с мужчиной, которому можно доверять. Однако не стоит сразу раскрывать всю душу незнакомцу.

Реклама

Читайте такжеРыба сонник: что говорят известные сонники

К чему снятся пауки мужчине

Приснившийся парню паук может свидетельствовать о том, что вскоре ему предстоит доказывать свою самостоятельность родственникам. Также это может быть сигналом к скорому повышению по службе.

Увидев во сне паука, мужчина должен подумать об укреплении личных отношений. Возможно, появление соперника. Много пауков – к успеху и приумножению финансового состояния.

Паук – сонник Миллера

К чему снится паук с паутиной – счастье и спокойствие ожидают вас в собственном доме.

Много пауков на паутинах – сон сулит удачу во всех делах, крепкое здоровье и благоприятное стечение обстоятельств.

Убегать от большого паука во сне – к тому, что фортуна может покинуть вас. Однако если вы сможете его убить, сон предвещает высокое положение в обществе.

Укус паука – к проискам недругов и возможному предательству.

Паук – сонник по Фрейду

Психолог объяснял сновидения с пауками страхами женщины, что отношения с любимым мужчиной будут окончены, и он ее бросит. Такая девушка не до конца осознает свои возможности и внутреннюю силу. Вооружившись уверенностью в себе и пониманием своей ценности, можно исправить ситуацию.

Паук по соннику Ванги

Увидеть большого паука во сне – к серьезному разговору, который вы откладываете.

Укус паука – предупреждение о сплетнях за вашей спиной.

Нападение паука – влиятельная особа, которая хочет подпортить вашу профессиональную репутацию. Если приснится с субботу на воскресенье – ваш враг одержит победу, в другие дни – удача будет на вашей стороне.

К чему снится паук – сонник Цветкова