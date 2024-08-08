Ответ неочевиден: что на самом деле означает 'G' в 5G и чем он отличается от 4G

Буква "G" в 5G на самом деле что-то означает, и она одинакова для 4G, 3G, 2G и даже для оригинальной сети 1G - но, похоже, многие не знали об этом до сих пор.

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Что на самом деле означает "G" в 5G - чем 5G отличается от 4G / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Хотя сеть 1G существует с 1979 года, многие из нас до сих пор не знают, что на самом деле означает буква "G". Сеть 5G постепенно завоевывает рынок, и если у вас самый новый смартфон, вы знаете, что он должен быть в 100 раз быстрее 4G. Но с тех пор, как 5G появился на улицах в 2019 году, его преследуют дикие теории заговора, некоторые настаивают на том, что это как-то связано с пандемиями, сообщает DailyStar.

Однако, эксперты в области здравоохранения быстро положили конец этим противоречивым мнениям и взглядам. Но вся эта сага о 5G заставила людей чесать затылки, задаваясь вопросом, что означает "G" и чем на самом деле отличаются поколения сетей, начиная с 1G и заканчивая блестящим новым 5G.

Впервые представленный компанией Nippon Telegraph and Telephone, 1G был представлен жителям Токио в 1979 году и быстро стал первой общенациональной сетью Японии в течение полувека. Ее назвали 1G, поскольку это было первое поколение технологий сотовой связи, пришедшее на смену мобильным радиотелефонным системам, которые мы сейчас ретроспективно называем досотовыми или нулевым поколением (0G).

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"Этот исторический скачок положил начало развитию 2G, 3G, 4G, проложив путь к современному 5G, где "G" означает "поколение". После успешного зарождения в Японии компания Ameritech привезла 1G на американские берега в 1983 году, а Канада подхватила ажиотаж несколько лет спустя", - говорится в материале.

После этого, в 1991 году, Финляндия стала свидетелем запуска 2G в Глобальной системе мобильной связи (GSM), предлагая "улучшенное качество звука, уменьшая статические шумы и потрескивание во время разговора". С ускорением технологического развития мир вскоре получил 3G, 4G, а теперь и 5G, предложенные мировыми компаниями мобильной связи - в ожидании будущих поколений.

The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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