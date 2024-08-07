Как долго можно хранить очищенные грецкие орехи: 4 секрета, которые должны знать все

Хранить очищенные грецкие орехи намного труднее, чем неочищенные. Если допустить несколько ошибок, то они даже 2 недели не пролежат.

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Как долго можно хранить очищенные грецкие орехи/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Что важно для длительного хранения орехов? Важно их высушить после сбора. Лучше всего сушить их на свежем воздухе. Неочищенные орехи после сбора нужно выложить одним слоем на застеленный тканью противень и поставить под солнечные лучи.

Также лучше чем-то накрыть орехи, например, металлической сеткой, ведь часть вашего урожая могут украсть белки или вороны. Если нет возможности сушить на солнце, то можно делать это и в закрытом помещении. Всего на этот процесс уйдет две недели, рассказала в эфире "Сніданку з 1+1" журналистка и автор YouTube канала о полезных советах для садоводов и дачников Ольга Пахарь.

Но при этом стоит помнить, что на ночь нельзя оставлять орехи на улице, чтобы они не припали росой или не намокли под дождем, если он пойдет. Нужно противень с орехами вечером забрать в помещение.

"Это этап такого так сказать холодной сушки - первый этап. Второй этап - я еще очень рекомендую сушку горячую. Можно взять мешок орехов и поставить его возле батареи, когда включат отопление, или возле обогревателя, или положить на печь. Но с печью здесь очень важно, чтобы мы не поджарили, а именно подсушили, то есть температура 60 градусов - это хорошо, а 120 - уже никак. И важно, чтобы мешок был сетчатый или полотняный, чтобы он дышал и мог эту лишнюю влагу отдать. Влаги в ядрах должно остаться не более 7%, и в таком виде орех уже пригоден для длительного хранения", - рассказала Пахарь.

Как правильно хранить очищенные орехи в домашних условиях

Очень важный вопрос, сколько можно хранить грецкие орехи в скорлупе в домашних условиях. Непочищенный орех в скорлупе может храниться до 12 месяцев.

"То есть мы не можем запастись орехами на 2-3 года, а вот на год - вполне, именно до нового урожая. Конечно, орехи сохранят свои хорошие свойства только при идеальных условиях. Идеальные условия для ореха какие? Это невысокая температура от +5 до +15 градусов, очень сухое помещение с влажностью 35-40% и хорошее проветривание", - объяснила Пахарь.

Кто такая Ольга Пахарь Пахарь Ольга - ведущая и журналист "1+1 media", автор YouTube канала "Ольга Пахарь" на котором делится советами для сада и огорода, интересными рецептами и лайфхаками для дома.

Как хранить очищенные грецкие орехи

В шелушенном виде орехи хранятся гораздо меньше. Если их положить в вазочку и поставить на столе, то таким образом они могут храниться лишь до 2 недель.

Очищенные орехи можно хранить на кухонной полке в хорошо закрытой стеклянной или жестяной таре, и при этом еще класть рядом средства от кухонной моли. Такие средства от моли желательно брать без запаха, ведь орехи хорошо впитывают все запахи. Таким образом орехи могут храниться до 3 месяцев.

Если положить орехи в целлофановый пакет, хорошо закрыть, выпустить из пакета как можно больше воздуха и отправить его в холодильник, то они будут храниться до 6 месяцев.

Самый длительный способ - хранить в целлофановом пакете в морозилке. Таким образом полученные орехи могут храниться до 12 месяцев.

"Еще раз хочу обратить внимание на хранение при комнатной температуре. Оно не может быть длительным, потому что есть риск не только в моли. Есть риск, что орехи просто напросто прогоркнут. Главная привлекательность ореха какая? Там много вот этих Омега-3 жирных ненасыщенных кислот, вот этого масла, оно ненасыщенное, и именно поэтому под действием воздуха и высоких температур оно рискует прогоркнуть и полностью потерять те свойства, из-за которых мы орех ценим", - объяснила Пахарь.

Смотрите видео о том, как долго можно хранить очищенные грецкие орехи:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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