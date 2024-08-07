УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как долго можно хранить очищенные грецкие орехи: 4 секрета, которые должны знать все

Алёна Воронина
7 августа 2024, 21:00
50
Хранить очищенные грецкие орехи намного труднее, чем неочищенные. Если допустить несколько ошибок, то они даже 2 недели не пролежат.
Орехи
Как долго можно хранить очищенные грецкие орехи/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Что важно для длительного хранения орехов? Важно их высушить после сбора. Лучше всего сушить их на свежем воздухе. Неочищенные орехи после сбора нужно выложить одним слоем на застеленный тканью противень и поставить под солнечные лучи.

Также лучше чем-то накрыть орехи, например, металлической сеткой, ведь часть вашего урожая могут украсть белки или вороны. Если нет возможности сушить на солнце, то можно делать это и в закрытом помещении. Всего на этот процесс уйдет две недели, рассказала в эфире "Сніданку з 1+1" журналистка и автор YouTube канала о полезных советах для садоводов и дачников Ольга Пахарь.

Но при этом стоит помнить, что на ночь нельзя оставлять орехи на улице, чтобы они не припали росой или не намокли под дождем, если он пойдет. Нужно противень с орехами вечером забрать в помещение.

"Это этап такого так сказать холодной сушки - первый этап. Второй этап - я еще очень рекомендую сушку горячую. Можно взять мешок орехов и поставить его возле батареи, когда включат отопление, или возле обогревателя, или положить на печь. Но с печью здесь очень важно, чтобы мы не поджарили, а именно подсушили, то есть температура 60 градусов - это хорошо, а 120 - уже никак. И важно, чтобы мешок был сетчатый или полотняный, чтобы он дышал и мог эту лишнюю влагу отдать. Влаги в ядрах должно остаться не более 7%, и в таком виде орех уже пригоден для длительного хранения", - рассказала Пахарь.

Как правильно хранить очищенные орехи в домашних условиях

Очень важный вопрос, сколько можно хранить грецкие орехи в скорлупе в домашних условиях. Непочищенный орех в скорлупе может храниться до 12 месяцев.

"То есть мы не можем запастись орехами на 2-3 года, а вот на год - вполне, именно до нового урожая. Конечно, орехи сохранят свои хорошие свойства только при идеальных условиях. Идеальные условия для ореха какие? Это невысокая температура от +5 до +15 градусов, очень сухое помещение с влажностью 35-40% и хорошее проветривание", - объяснила Пахарь.

Кто такая Ольга Пахарь

Пахарь Ольга - ведущая и журналист "1+1 media", автор YouTube канала "Ольга Пахарь" на котором делится советами для сада и огорода, интересными рецептами и лайфхаками для дома.

Как хранить очищенные грецкие орехи

В шелушенном виде орехи хранятся гораздо меньше. Если их положить в вазочку и поставить на столе, то таким образом они могут храниться лишь до 2 недель.

Очищенные орехи можно хранить на кухонной полке в хорошо закрытой стеклянной или жестяной таре, и при этом еще класть рядом средства от кухонной моли. Такие средства от моли желательно брать без запаха, ведь орехи хорошо впитывают все запахи. Таким образом орехи могут храниться до 3 месяцев.

Если положить орехи в целлофановый пакет, хорошо закрыть, выпустить из пакета как можно больше воздуха и отправить его в холодильник, то они будут храниться до 6 месяцев.

Самый длительный способ - хранить в целлофановом пакете в морозилке. Таким образом полученные орехи могут храниться до 12 месяцев.

"Еще раз хочу обратить внимание на хранение при комнатной температуре. Оно не может быть длительным, потому что есть риск не только в моли. Есть риск, что орехи просто напросто прогоркнут. Главная привлекательность ореха какая? Там много вот этих Омега-3 жирных ненасыщенных кислот, вот этого масла, оно ненасыщенное, и именно поэтому под действием воздуха и высоких температур оно рискует прогоркнуть и полностью потерять те свойства, из-за которых мы орех ценим", - объяснила Пахарь.

Смотрите видео о том, как долго можно хранить очищенные грецкие орехи:

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

орехи интересные новости
Реклама

Главное за день

Сложили оружие и сдались: 4 бойца взяли в плен десятки оккупантов в Курской области

Сложили оружие и сдались: 4 бойца взяли в плен десятки оккупантов в Курской области

21:11 Украина
Медаль гарантирована: Насибов пробился в финал Олимпиады, Беленюк потерпел поражение

Медаль гарантирована: Насибов пробился в финал Олимпиады, Беленюк потерпел поражение

20:34 Спорт
Появилась первая реакция США на бои в Курской области

Появилась первая реакция США на бои в Курской области

19:52 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет 8495

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет

Позорный разгром «Ахмата» и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском 6560

Позорный разгром "Ахмата" и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском

Путин впервые прокомментировал бои в Курской области: пригласил на ковер ФСБ 2167

Путин впервые прокомментировал бои в Курской области: пригласил "на ковер" ФСБ

Под Киевом - взрывы: в КОВА рассказали, что происходит 1665

Под Киевом - взрывы: в КОВА рассказали, что происходит

Последние новости

21:11

Сложили оружие и сдались: 4 бойца взяли в плен десятки оккупантов в Курской области

21:08

От нового штамма коронавируса умерла первая жертва: детали инцидента

21:00

Как долго можно хранить очищенные грецкие орехи: 4 секрета, которые должны знать всеВидео

20:34

Медаль гарантирована: Насибов пробился в финал Олимпиады, Беленюк потерпел поражение

19:52

Появилась первая реакция США на бои в Курской области

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
19:40

РФ уничтожила 70% Торецка: в ОВА рассказали, зашли ли оккупанты в город

19:38

Дожди будут только в двух областях: прогноз погоды на 8 августа

19:29

В прыщах и со шприцом: Василенко из "Школы" рассказала про неизлечимую болезнь

19:10

Почему над Киевом было странно "громко" во время последней атаки - Киричевский

Реклама
19:10

"Атака" на Курск не рейд, это довольно серьезномнение

18:44

"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войныВидео

18:42

"Война закончится в 2025 году": политолог назвал роковую ошибку ПутинаВидео

18:34

"Выходи за меня": Тину Кароль публично позвали замуж - ответ артистки

17:55

Путин устроит шантаж Украины и США: когда закончится наступление РФ и какие прогнозы

17:47

Жена Юрия Ткача загремела в больницу: пришлось ли лечь под нож

17:37

"Нажаль" или "на жаль" - как правильно: какую ошибку мы часто допускаемВидео

17:26

"Мы туда уже заходим": Буданов объяснил, почему отвоевать Крым проще, чем Донбасс

17:26

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро

17:24

Погранпункт "в хлам": снимки показали разрушения въезда в Курскую область

17:21

Строгие приметы 8 августа: что категорически нельзя делать в этот день

Реклама
17:08

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа

16:49

Живет в Германии, воспитывает двоих: что известно про возлюбленную Зои Мозговой

16:37

Усилили обстрелы и стягивают технику: РФ готовится к штурмам под Волчанском

16:30

Как отбелить эмалированную кастрюлю: способ, который даст впечатляющий результатВидео

16:25

"Теперь мой": Киркоров бросил детей ради молодой эскортницы

16:23

"Где наша армия хваленая?": истерика россиянина из-под Курска попала на видеоВидео

16:22

Беленюк и Насибов ярко пробились в полуфинал Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе

16:18

В США задержали мужчину, который готовил еще одно покушение на Трампа - Politico

15:46

В день годовщины смерти сына: Виктор Павлик поделился трогательными кадрамиВидео

15:21

"Украину могут посадить за стол переговоров": Золотарев сделал серьезный прогноз

15:08

Впервые в истории: украинский дрон "приземлил" вертолет Ми-28 на Курщине - СМИВидео

15:07

Полный рот крови: свидетельница рассказала о горе в семье Анджелины Джоли

15:07

В Украине уже готовиться лидер, который может осуществить мятеж в РФ - Буданов

14:59

Украинскую каноистку заподозрили в пропаганде на Олимпиаде-2024: что она сделала

14:50

Путин впервые прокомментировал бои в Курской области: пригласил "на ковер" ФСБВидео

14:44

Жара накроет всю Украину: синоптик назвала дату повышения температуры

14:27

Переговоры Украины с Россией могут начаться уже в этом году - Золотарев

14:18

Билык показала сына-красавчика и обратилась за помощью

14:18

На мушке у Зеленского: какие бы последствия имела ликвидация Путина для Украины

14:16

Вера Брежнева без макияжа показала лицо во всех подробностяхВидео

Реклама
14:14

"РФ провела подсчеты": Буданов назвал, сколько людей нужно для прорыва на войне

13:38

Украинская оборона дает трещины: где смогли продвинуться оккупанты - FT

13:34

Можно остаться без сбережений: что будет, если хранить деньги в стеклянной банке

13:14

Удары по аэродромам РФ: аналитик озвучил неожиданные последствия для оккупантов

12:57

Польша готовит открыть границы с Беларусью: Сикорский назвал весомую причину

12:57

Выступавшая в России певица набила себе Бандеру на бедре

12:51

Не переусердствуйте: что будет, если переесть арбуза - ответ гастроэнтерологов

12:47

Что делать, если пригорает сковорода с антипригарным покрытием - лайфхаки

12:24

Как посадить лук под зиму: садовод назвал условия, при которых урожая не будетВидео

12:13

"Затянулся на 3 месяца": Буданов раскрыл неожиданный прогноз наступления РФ

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять