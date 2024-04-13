Не так однозначно: вот что на самом деле означает слово 'Wi-Fi' - знали единицы

Фил Белангер, который является одним из основателей Альянса совместимости беспроводных сетей Ethernet (Wi-Fi Alliance), рассказал о значении слова Wi-Fi

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Что означает слово "Wi-Fi" - как создавали "Wi-Fi" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Люди используют Wi-Fi ежедневно тем или иным способом - то ли в офисе, чтобы подключить ноутбук, то ли для просмотра социальных сетей на телефоне с дивана. Но оказывается, что люди имеют неправильное представление о значении Wi-Fi.

Вопреки распространенному мнению и слухам, Wi-Fi вообще ничего не значит, как обнаружил эксперт, который участвовал в процессе создания названия еще в 1990-х годах, сообщает Mirror.

Фил Белангер, который является одним из основателей Альянса совместимости беспроводных сетей Ethernet (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), ныне более известного как Wi-Fi Alliance, объяснил, что "Wi-Fi" было лишь одним из 10 названий, предложенных Interbrand, ведущим мировым бренд-агентством, которое альянс нанял для разработки названия и логотипа.

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Многие считают, что Wi-Fi означает "беспроводная верность" (wireless fidelity) - подобно тому, как Hi-Fi означает "высокая точность" (high fidelity), но это совсем не так, поскольку название на самом деле не имеет "никакого значения". В интервью Boing Boing Беланжер заявил, что Wi-Fi - это "не аббревиатура", углубившись в маркетинговые причины, по которым она была выбрана.

"Нам нужно было что-то запоминающееся лучше, чем "IEEE 802.11b Direct Sequence". Interbrand создал "Prozac", "Compaq", "Oneworld", "Imation" и многие другие торговые марки, о которых вы слышали. Они даже создали название компании "Vivato"". Единственная причина, почему вы слышали что-то о "Wireless Fidelity" - это то, что некоторые из моих коллег в группе боялись. Они не понимали брендинга или маркетинга. Они не могли представить себе использование названия "Wi-Fi" без какого-то буквального объяснения. Поэтому мы пошли на компромисс и согласились добавить к названию слоган "Стандарт беспроводной верности" (The Standard for Wireless Fidelity). Это было ошибкой, которая лишь запутала людей и размыла бренд", - сказал он.

После того, как популярность Wi-Fi стремительно возросла, в то время очень успешный альянс отказался от слогана, который Беланже считает "неуклюжей попыткой найти два слова, которые могли бы подойти к слову "Wi-Fi"". Он добавил, что Wi-Fi "никогда не сможет стать стандартом", что делает слоган бессмысленным.

"Поэтому мы поступили разумно, наняв Interbrand для разработки названия и логотипа. Мы сделали глупость, добавив бессмысленный слоган, который сбивает с толку и сводит на нет их усилия. Пожалуйста, помогите нам поддержать хорошую работу, которую мы сделали, и забудьте о слогане", - резюмирует он.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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