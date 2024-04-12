Что будет с организмом, если есть семена подсолнечника с кожурой: ответ ученых

Скорлупа семечек содержит большое количество диетических волокон, которые полезны для человека. Главред выяснил, что будет если есть семечки со шкуркой.

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Что будет если есть семечки с кожурой - чем полезны подсолнечные семечки / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Подсолнечныесемечки известны своим приятным вкусом и полезными свойствами, поэтому они являются популярным снеком и дополнением к различным блюдам во многих странах. Каждое маленькое зернышко содержит немалое количество витаминов, минералов и важных биологически-активных веществ. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала диетолог Галина Незговорова.

Чем полезны семечки подсолнечника

"Магния в семенах подсолнечника в 6 раз больше, чем в ржаном хлебе, а кальция - столько же, как в сметане. Также в семечках содержится витамин Е и Д, которые крайне необходимы для красоты кожи, волос и слезных оболочек", - отмечает Галина Незговорова.

По ее словам, употребление семян избавляет от депрессии, повышает иммунитет, снижает уровень холестерина в крови, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, имеет слабительное и желчегонное действие, а также положительно влияет на репродуктивную систему женщин и повышает потенцию у мужчин.

Кому нельзя есть семечки подсолнечника

"Семена не рекомендуют употреблять при воспалительных процессах пищеварительной системы, ожирении, индивидуальной непереносимости, а детям - после двух лет", - отмечает диетолог.

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Какие подсолнечные семечки самые полезные

Семена и масло - прекрасное дополнение к салатам, первым блюдам, гарнирам и выпечке.

"Наиболее полезны свежие, сухие, неочищенные семечки, потому что термическая обработка уничтожает почти 90% полезных веществ. Следовательно, соленые и поджаренные настенки лучше употреблять не часто и не более 100 граммов в день, а чистить их лучше руками для сохранения зубной эмали", - резюмирует она.

Кто такая Галина Незговорова? Галина Незговорова - диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, врач высшей категории, которая имеет стаж работы почти 30 лет. Врач проводит консультации и диагностику при нарушениях обмена веществ. Занимается лечением болезней желудочно-кишечного тракта - язвенной болезни, гастрита, панкреатита, почек и т.д.

Что будет если есть семена со шкуркой

Несмотря на то, что скорлупа - это прежде всего клетчатка, эксперты и ученые предостерегают от ее употребления. Отмечается, что семена подсолнечника могут вызвать удушье и привести к закупорке или непроходимости пищевода.

По данным Национальной ассоциации подсолнечника США, скорлупа существует только для того, чтобы защитить семена, а не для того, чтобы их есть.

"Если не пережевывать должным образом, острые кусочки шелухи могут проколоть или прикрепиться к слизистой оболочке пищевода или пищеварительного тракта. Медицинская литература подтверждает ряд случаев у детей, когда из-за употребления в пищу подсолнечной скорлупы произошло ранение", - говорится в сообщении.

Кроме того, ученый Поль Канкалон в своей работе "Химический состав шелухи подсолнечных семян" отмечает, что они содержат много волокон, которые называются лигнином и целлюлозой, и которые ваш организм не может переварить.

"Если вы случайно проглотите небольшие кусочки скорлупы, это не будет вредно. Тем не менее, если вы съедите большое количество, скорлупа может вызвать закупорку кишечного тракта, что может быть опасным", - отмечают эксперты.

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