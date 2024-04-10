Об этом молчат производители: из чего делают крабовые палочки - факт впечатляет

Крабовые палочки можно использовать в разных блюдах и кухнях, что делает их достаточно универсальными. Главред выяснил, из чего изготавливают крабовые палочки.

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Из чего делают крабовые палочки - как выбрать качественные крабовые палочки / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Популярность крабовых палочек определяется их доступностью, выносливостью и универсальностью использования. Они стали популярным продуктом во многих странах, особенно среди тех, кто любит морепродукты, но не всегда имеет возможность приобрести свежую рыбу или крабовое мясо.

Крабовые палочки также известны своей стабильностью и долгим сроком хранения. Это делает их выгодным выбором для многих людей, которые ищут продукт, который можно держать в запасе без особых условий хранения. Однако не все знают из чего на самом деле делают крабовые палочки и безопасны ли они для человека.

Из чего состоят крабовые палочки

Специалист по химической безопасности продуктов Денис Павловский в эфире "Сніданку з 1+1" отметил, что в составе крабовых палочек на самом деле - нет краба.

"Крабовые палочки в своем составе не содержат никакого краба. В основном это фарш рыбы", - отмечает он.

Кто такой Денис Павловский Денис Павловский - специалист по химической безопасности продуктов, эколог, химик, координатор проектов по химической безопасности Всеукраинской экологической общественной организации "МАМА - 86". Председатель Общественной организации "Агентство по химической безопасности".

В свою очередь, известный эксперт по качеству продуктов профессор Елена Сидоренко отмечает, что крабовые палочки - это всем известный сурими.

"Сурими - измельченный фарш рыб, фактически паста. Можно сказать, что крабовые палочки даже такой снек. Вот сейчас сегодня это снек, который может быть использован в условиях, когда нет доступа к не консервированным продуктам", - указывает она.

Отмечается, для того, чтобы сформировать крабовые палочки к рыбному сырью, к рыбьему филе или различных остатков от основного рыбного производства, добавляют различные составляющие. Это может быть мука, крахмал, соль, различные стабилизаторы.

Кто такая Елена Сидоренко Елена Сидоренко - эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов. Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой товароведения, управления безопасностью и качеством Государственного торгово-экономического университета.

Денис Павловский отмечает, что как раз с целью удешевления некоторые производители перебарщивают с ненужными составляющими.

"Когда приходит такой рыбный фарш, который используют для производства крабовых палочек, у наших недобросовестных производителей возникает желание, как бы его разбавить, как бы его сделать больше, как бы минимизировать производство на те крабовые палочки. И здесь уже вступает химическая промышленность. Различные подходы, которые используют недобросовестные производители. Они начинают туда добавить различные соевые добавки, они начинают разбавлять низкокачественной рыбой, различными отходами от обработки такой рыбы. То есть все это перемалывается, все это фарш", - резюмирует эксперт по химической безопасности продуктов.

Как выбрать качественные крабовые палочки

Ведущий "Сніданку з 1+1" Владимир Грубич указывает на то, что при покупке крабовых палочек стоит обратить внимание на их внешний вид.

"Они не должны иметь какой-то такой желтоватый, несвежий оттенок. Они не должны иметь серых пятен. Они вообще не должны липнуть, как-то не очень нормальный запах, не хорошо пахнуть", - говорит он.

Врач-диетолог София Шпак также рекомендует обратить внимание на состав продукта, ведь, по ее словам, массовая доля сурими в крабовых палочках не должна быть меньше 40%

"Если основного вещества, сурими, не менее 40%, мы не можем это считать такой здоровой, полноценной альтернативой белка рыбы, белка птицы, белка мяса или яиц", - добавляет она.

Кто такая София Шпак София Шпак - врач-диетолог, врач общей практики - семейный врач. Окончила Винницкий Национальный медицинский университет им. Пирогова по специальности "врач общей практики - семейный врач".

В целом эксперты выделяют следующие правила выбора крабовых палочек:

Стоит внимательно прочитать состав - рыбного сырья должно быть не менее 40%, а лучше, когда больше.

Выбирайте тот продукт, где есть меньший список ингредиентов и от проверенного вами производителя.

Обратите внимание на срок годности - чем качественнее товар, тем меньше срок годности крабовых палочек.

Смотрите видео о том, из чего производят крабовые палочки:

Как проверить качество крабовых палочек в домашних условиях

Владимир Грубич отмечает, что проверить качество крабовых палочек в домашних условиях можно по нескольким методам.

"Вы должны эти крабовые палочки согнуть. Если они эластичные, то это означает, что в их составе достаточно белка. А если они крошатся, если они ломаются сразу, то я бы такой продукт не покупал", - советует он.

Кроме того, при нарезании, крабовые палочки тоже не должны очень крошиться.

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