Как вырастить табак в домашних условиях и забыть о покупке сигарет

Главред разбирался, как вырастить табак в домашних условиях прямо у себя на огороде.

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Как вырастить табак в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Цены на сигареты в Украине "кусаются", поэтому все больше людей переходят на натурпродукт - табак. Но покупать его на базарачиках не обязательно - его можно вырастить в домашних условиях.

Главред разбирался, как вырастить табак в домашних условиях прямо у себя на огороде.

Какой сорт табака лучше всего выращивать?

В Украине Вирджиния – один из самых востребованных сортов табака, который широко используется в смесях для курения. Благодаря присутствию сахарных листьев в составе, сушеное сырье приобретает приятный аромат. Также популярно выращивание махорки, листья которой богаты никотином и используются для жевания или нюхания, пишут эксперты.

Когда и как сажать семена табака?

Для выращивания рассады табака необходимо выполнить следующие шаги:

Заполнить контейнер для рассады питательной смесью.

Тщательно увлажнить поверхность из пульверизатора.

Равномерно распределить семена по поверхности.

Накрыть емкость прозрачным материалом и поместить в теплое место.

Табак является теплолюбивым растением, и при прохладной температуре всходы могут не появиться. При температуре 25 градусов Цельсия и выше, всходы появятся в течение двух недель.

Можно ли самому вырастить табак / Скриншот из видео

Для ускорения прорастания семена можно замочить на 3-4 дня, разложив их на влажную ткань, а затем поместить в тепличку с влажным грунтом. После появления всходов следует удалить пленку и выращивать рассаду табака в течение 40 дней на подоконнике.

Уход за рассадой табака включает следующие мероприятия:

Регулярный умеренный полив.

Внесение минеральных или органических удобрений с интервалом 2 недели.

Пикировку при появлении 3-4 настоящих листочков.

Как хранить табак? Оптимальная температура хранения – комнатная, влажность – в пределах 75%. В открытых емкостях табак хранится без потери вкусовых качеств 10-15 дней. Если по истечении этого времени табак еще не выкурили, нужно его пересыпать в пакет, кисет или специальную банку, куда нет доступа воздуха.

Где посадить табак в огороде?

Пересадку рассады в открытый грунт осуществляют, когда почва прогреется до 10-12 градусов. При правильном уходе за 40-дневной рассадой, высота ее стеблей достигает 15-18 см, что является оптимальным размером для посадки.

Смотрите видео о том, как вырастить табак в домашних условиях:

Для посадки подходит открытый участок с легким суглинистым грунтом, богатым питательными веществами и имеющим нейтральную реакцию. Лучшими предшественниками для табака являются зерновые и бобовые культуры. Не рекомендуется сажать табак на грядки, где ранее выращивались картофель, томаты, перец или баклажаны.

Посадку проводят методом пересадки в лунки глубиной от 20 до 40 см. Перед посадкой лунки хорошо поливают. Расстояние между растениями следует соблюдать около 60 см, а ширина междурядий должна быть не менее 100 см.

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