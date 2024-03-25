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В Украине резко подскачут цены на сигареты: что произошло

Дмитрий Видоменко
25 марта 2024, 08:18
Министерство финансов Украины разработало законопроект, согласно которому сигареты должны подорожать уже в июле.
Сигареты, монеты
В Украине резко подорожают сигареты/ коллаж Главред, фото УНИАН

Министерство финансов Украины разработало законопроект, согласно которому сигареты должны подорожать уже в июле. Процесс будет происходить путем внесения изменений в Налоговый кодекс ‒ акцизы на сигареты должны зафиксировать с индексацией в евро, сообщает портал "Обозреватель".

Ожидается, что документ уже в ближайшее время будет рассмотрен в Раде. Если его примут, через несколько лет пачка сигарет для украинцев подорожает более чем на 40 грн.

Что за ведомство Минфин?

Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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Как говорят эксперты, повышение цен на сигареты – одно из условий МВФ.

Украина в рамках меморандума с МВФ получила рекомендацию повысить акцизы на сигареты. Такое положение вещей позволит дополнительно собирать миллиарды гривен каждый год. Повышение налогов также предусмотрено Национальной стратегией доходов и директивой Европейского Союза 2011/64/EU.

Министерство финансов подсчитало: постепенное повышение ставок позволит увеличить налоговые поступления на:

  • в 2025 году на 612 млн грн,
  • в 2026 году на 5001 млн грн,
  • в 2027 году на 9379 млн грн,
  • в 2028 году на 13 852 млн грн.

Также ожидается, что подорожание также будет происходить поэтапно. Еще несколько лет назад в Налоговый кодекс внесли изменения, предполагавшие ежегодное повышение акцизов на сигареты на 20%. Это должно было привести к тому, что уже в 2025 году акциз на партию в тысячу сигарет был бы на уровне 90 евро.

Однако гривня значительно девальвировала за эти годы, так что в следующем году акциз в пересчете на валюту ЕС будет достигать всего 70 евро. Повышение до 90 евро решили растянуть на три года, до 2027 года

Если соотношение между долларом и евро не изменится, в то же время другие составляющие стоимости сигарет будут постоянными, то пачка сигарет с фильтром, имеющих среднюю ценовую категорию и среднее качество сырья, будет примерно стоить:

  • 2024 год – 84.9 грн за пачку;
  • 2025 год – 101.8 грн за пачку;
  • 2026 год – 114.9 грн за пачку;
  • 2027 год – 126.5 грн за пачку.

Ожидается, что рост цены будет способствовать увеличению налоговых поступлений. К примеру, в прошлом году, когда объемы продаж сигарет стабилизировались, а акциз вырос на 20%, налоговые поступления выросли на 36% (до 80,3 млрд грн).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подорожают важные овощи и фрукты. Среди овощей больше всего вырастет цена на лук, среди фруктов – на яблоки.

Также ранее сообщалось, что в Украине подорожал стратегически важный продукт. К концу весны стоимость овоща будет расти из-за дополнительных затрат на хранение во время сильных морозов.

Как сообщал Главред, стоимость картофеля в Украине резко выросла, достигнув 12 грн за килограмм. Эксперты EastFruit называют причинами этого увеличения спрос и возможные махинации среди фермеров.

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Минфин сигареты
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