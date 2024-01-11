РФ изменила тактику штурмов на фронте: в ГУР рассказали, чего боятся оккупанты

Российские захватчики уже не используют во время штурмов больших колонн техники, а предпочитают штурмовые группы по 10-12 человек.

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РФ изменила тактику штурмов на фронте/ коллаж: Главред, фото: 11 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, минобороны РФ

Российские оккупанты изменили тактику штурмовых действий на поле боя в Украине. На сегодня захватчики вместо огромных колонн используют штурмовые отряды по 10-12 человек.

К такому изменению тактики российская оккупационная армия прибегла потому, что большое скопление техники может за считанные минуты быть обнаружено. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в подкасте на Украинской правде.

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По его словам, сейчас оккупанты почти не используют для ведения боя большие колонны техники.

"Мы видим, насколько изменилась тактика ведения боевых действий. Сейчас это в основном действия штурмовых отрядов, штурмовых групп по 10-12 человек. Мы не видим таких мощных колонн, батальонных, я уже не говорю о бригадных, которые применяются во время ведения боевых действий", – отметил Скибицкий.

Он объяснил, что захватчики могли изменить тактику потому, что большое скопление техники сейчас можно очень быстро заметить с помощью дронов, после чего по колонне за считанные минуты может быть нанесен огневой удар.

Скибицкий отметил, что современное поле боя очень динамичное и прозрачное с точки зрения разведывательной информации, ведь дроны, космические аппараты и другие средства разведки позволяют полностью владеть ситуацией на поле боя.

Также представитель ГУР отметил, что стране-агрессору России так и не удалось достичь стратегических задач, которые она ставила перед собой в начале полномасштабной войны. Поэтому сейчас одной из основных задач российских захватчиков остается удержание захваченных украинских территорий.

Кто такой Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что в ГУР оценили риск развязывания новой войны и назвали главную цель РФ в Украине. На сегодня РФ не может полностью захватить Донецкую и Луганскую области, подчеркнул Вадим Скибицкий.

Также ранее сообщалось, что ВСУ удалось расширить плацдарм на одном из участков фронта. Украинские военные в крайне тяжелых условиях удерживают позиции на левобережье Херсонщины и даже расширяют плацдарм, рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ "перемололи" сотни оккупантов РФ вместе с техникой. ВСУ стойко держат оборону, нанося захватчикам потери, рассказали в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

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