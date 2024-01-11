Мощный удар на юге: ВСУ "перемололи" сотни оккупантов РФ вместе с техникой

ВСУ устойчиво держат оборону, нанося захватчикам потери, рассказали в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

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ВСУ сдерживают атаки российских оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Минобороны РФ

За сутки на Таврическом направлении российские оккупанты нанесли 35 авиаударов, провели 45 боевых столкновений и совершили 591 артобстрел.

Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, говорится в сообщении в Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

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За сутки потери российской армии на Таврическом направлении – 488 оккупантов. ВСУ уничтожили 45 единиц военной техники врага, в том числе:

4 танка;

7 ББМ;

4 артсистемы;

1 СПГ (АГС);

25 БПЛА;

2 автомобиля;

2 других важных объекта противника.

При этом ВСУ устойчиво держат оборону, нанося захватчикам значительные потери, отразив за прошедшие сутки 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, отражены 16 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении украинские защитники отразили 5 вражеских атак возле Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, чтоВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных. Общие потери врага за прошедшие сутки составили 375 человек, рассказал Александр Тарнавский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Как сообщалось ранее, ВСУ устроили оккупантам "мясорубку": уничтожили сотни россиян на трех направлениях. Украинские защитники отражают активные пехотные атаки российских оккупантов.

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