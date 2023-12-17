ВСУ отразили штурмовые атаки РФ на юге и "перемололи" сотни оккупантов

На Таврическом направлении оккупанты продолжают активные пехотные атаки и увеличили активность артиллерии, сообщил командующий ОСГВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
За минувший день враг осуществил более тысячи артобстрелов наших позиций, написал он в Telegram-канале в воскресенье утром.
"Враг продолжает активные пехотные атаки и увеличил активность артиллерийских подразделений. Задействует для поддержки пехоты бронетехнику и авиацию. Так, вчера российские захватчики в операционной зоне ОСГВ Таврия нанесли 1 ракетный, 13 авиаударов, провели 55 боевых столкновений и осуществили 1044 артобстрелы", - подчеркнул украинский генерал.
Вместе с тем, по словам Тарнавского, общие потери оккупантов вчера, по сравнению с предыдущими сутками, значительно выросли - 576 человек живой силы и 57 единиц техники. В частности, уничтожено:
- 5 танков;
- 7 ББМ;
- 8 артсистем;
- 10 автомобилей.
"Наши воины стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", - добавил командующий.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что ВСУ пытаются продвигаться на двух направлениях. Украинские войска продолжали несколько наземных операций, сообщает Институт изучения войны.
Напомним, ранее сообщалось о том, что бронеколонны РФ пошли на штурм. Российские бронегруппы второй день подряд штурмуют позиции ВСУ в районе Синьковки.
Как сообщал Главред, Россия не только пытается захватить новые территории в Украине, но и хочет подорвать международную поддержку для Украины. По словам представителя разведки Минобороны Андрея Юсова, Кремль активно направляет усилия на создание впечатления безнадежности украинского сопротивления и пытается утвердить "невозможность победы" для Украины.
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