ВСУ отразили штурмовые атаки РФ на юге и "перемололи" сотни оккупантов

За минувший день враг осуществил более тысячи артобстрелов позиций ВСУ, сообщил Александр Тарнавский.

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Александр Тарнавский рассказал о положении на фронте / Коллаж: Главред, Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, АрміяInform

На Таврическом направлении оккупанты продолжают активные пехотные атаки и увеличили активность артиллерии, сообщил командующий ОСГВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

За минувший день враг осуществил более тысячи артобстрелов наших позиций, написал он в Telegram-канале в воскресенье утром.

"Враг продолжает активные пехотные атаки и увеличил активность артиллерийских подразделений. Задействует для поддержки пехоты бронетехнику и авиацию. Так, вчера российские захватчики в операционной зоне ОСГВ Таврия нанесли 1 ракетный, 13 авиаударов, провели 55 боевых столкновений и осуществили 1044 артобстрелы", - подчеркнул украинский генерал.

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Вместе с тем, по словам Тарнавского, общие потери оккупантов вчера, по сравнению с предыдущими сутками, значительно выросли - 576 человек живой силы и 57 единиц техники. В частности, уничтожено:

5 танков;

7 ББМ;

8 артсистем;

10 автомобилей.

"Наши воины стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", - добавил командующий.

/ t.me/otarnavskiy

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пытаются продвигаться на двух направлениях. Украинские войска продолжали несколько наземных операций, сообщает Институт изучения войны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бронеколонны РФ пошли на штурм. Российские бронегруппы второй день подряд штурмуют позиции ВСУ в районе Синьковки.

Как сообщал Главред, Россия не только пытается захватить новые территории в Украине, но и хочет подорвать международную поддержку для Украины. По словам представителя разведки Минобороны Андрея Юсова, Кремль активно направляет усилия на создание впечатления безнадежности украинского сопротивления и пытается утвердить "невозможность победы" для Украины.

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