ВСУ устроили оккупантам "мясорубку": уничтожили сотни россиян на трех направлениях

Украинские защитники отражают активные пехотные атаки российских оккупантов.

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ВСУ сдерживают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

На Таврическом направлении продолжаются активные боевые действия, при этом оккупанты продолжают группами сдаваться в плен, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки около 20 оккупантов сдались в плен", — написал он в Telegram.

По словам генерала ВСУ, основные усилия противник сосредотачивал на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Мариинском и Запорожском направлениях. Оккупанты продолжают активные пехотные атаки при поддержке значительного количества бронетехники.

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За сутки на Таврическом направлении враг нанес 18 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 985 артобстрелов.

Вместе с тем потери ВС РФ среди личного состава за сутки составили 488 человек. Также ВСУ уничтожили 105 единиц техники, среди которой:

18 танков:

28 ББМ;

13 артсистем;

23 БпЛА;

16 автомобилей;

7 единиц спецтехники;

1 склад боеприпасов.

Подробности боев на Таврическом направлении

В свою очередь спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун уточнил, что на Таврическом направлении декабрь стал самым тяжелым месяцем за весь 2023 год. Причина - постоянные штурмы российских оккупантов в районе Марьинки и Авдеевки.

"Самый тяжелый месяц, по моему личному мнению, последний. Потому что враг все время штурмует Марьинку, Авдеевку, несет значительные потери, но идет вперед и пытается взять или до конца года, есть ли какой-то другой срок. Но я считаю, что за количеством атак, по давлению на наши подразделения - крайний месяц этого года самый тяжелый", - рассказал он в эфире информационного телемарафона.

Он также прокомментировал заявления оккупантов о якобы захвате Марьинки: "Дело в том, что в Марьинке на севере еще находятся наши подразделения, поэтому пропаганда врага обычно работает, но, по факту да. Пока враг продолжает обстреливать наши подразделения из артиллерии. Дальше он пытается больше давить уже на Новомихайловку".

Кроме того, украинский офицер добавил, что на Таврическом направлении за минувшие сутки российские оккупанты увеличили количество авиаударов, при этом в два раза возросло применение дронов-камикадзе - почти до сотни.

"На четырех направлениях зафиксированы сбросы управляемых авиабомб, то есть, по всей линии боевого столкновения враг активизировал авиацию. Основные усилия противник сосредотачивал на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. Продолжает активные пехотные атаки при поддержке очень большого количества бронетехники", - резюмировал Штупун.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ уничтожили морпехов из "элитной" бригады РФ. Залогом успешных действий ВСУ стала слаженная совместная работа нескольких подразделений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ "покрошили" тысячи россиян на 4-х направлениях. На востоке РФ применяет бронетехнику, дроны-камикадзе и увеличила число артобстрелов, сообщил Александр Сырский.

Как сообщалось ранее, российские войска продвинулись к северу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись на северо-запад от Белогоровки Донецкой области, расположенной на северо-востоке от Бахмута.

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