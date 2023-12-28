"Покрошили" вместе с техникой: ВСУ уничтожили морпехов из "элитной" бригады РФ

Залогом успешных действий ВСУ стала слаженная совместная работа нескольких подразделений.

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ВСУ уничтожили подразделения морпехов РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/uafmarines, скриншот

Подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили оккупантов из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России.

Успешными действиями украинские защитники отметились в ходе отражения вражеского штурма. Об этом идет речь в сообщении в Telegram Управления стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ.

Отмечается, что залогом успешных действий ВСУ стала слаженная совместная работа нескольких подразделений украинских воинов.

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В частности, речь идет о слаженной работе аэроразведки, экипажей FPV-дронов РУБпАК "Совы" 36-й бригады морской пехоты, "Курьеров апостола Петра" Черного батальона николаевских морпехов, 501 отдельного батальона морской пехоты и других боевых подразделений.

"Отправились в направлении БДК "Новочеркасск": украинские морпехи разбили оккупантов пресловутой 810-й бригады мп чф рф во время очередной попытки штурма", - добавили в СтратКоме.

Смотрите видео - ВСУ уничтожили подразделения морпехов РФ:

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Что известно о потерях РФ

Силы обороны за сутки ликвидировали 920 оккупантов,27 танков, 42 бронемашины, 15 артсистем, 32 БпЛА, 47 единиц авто и спецтехники, информирует Генштаб ВС Украины в Facebook.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.23 ориентировочно составили личного состава ‒ около 356 670 (+920) человек, танков ‒ 5940 (+27) ед, боевых бронированных машин ‒ 11015 (+42) ед, артиллерийских систем – 8391 (+15) ед, РСЗО – 935 (+1) ед, средства ПВО ‒ 617 (+1) ед, самолетов – 329 (+0) ед, вертолетов – 324 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 6503 (+32), крылатые ракеты ‒ 1620 (+0),корабли/катера ‒ 23 (+0) ед, подлодки - 1 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 11180 (+40) ед, специальная техника ‒ 1247 (+7)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ стерли в порошок элитную бригаду морпехов РФ. Потери 155-й бригады морской пехоты РФ могут превышать 1450 человек, подсчитали журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что потери российских оккупантов в войне с Украиной превышают украинские как минимум в два раза. Такими данными располагает американская разведка, пишет издание Business Insider.

При этом журналисты ссылаются на опубликованные недавно секретные данные Пентагона.

Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

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