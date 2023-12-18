Уничтожено 18 офицеров: ВСУ стерли в порошок элитную бригаду морпехов РФ — СМИ

Потери 155-й бригады морской пехоты РФ могут превышать 1450 человек, подсчитали журналисты.

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В Украине разгромили элитную бригаду морпехов РФ / Коллаж: Главред, Фото: Радио Свобода, Priamurye Government

В ходе захватнической войны с Украиной потери элитной 155-й бригады морской пехоты российских оккупантов с учетом тяжелораненых, уничтоженных и пропавших без вести могут превышать 1450 человек. Это составляет до половины штатной численности бригады.

Би-би-си совместно с "Медиазоной" и командой волонтеров удалось установить имена 234 военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, ликвидированных в ходе вторжения в Украину. Это в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне.

При этом установленная цифра потерь бригады в Украине включает только тех военнослужащих, о смерти которых сообщалось в публикациях чиновников Приморского края, СМИ, соцсетях, и чье место службы мы смогли подтвердить. Реальное число уничтоженных в Украине "черных беретов" 155-й бригады может быть в два раза выше — то есть около 470 человек.

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Отмечается, что среди погибших — 18 офицеров, в том числе начальник бронетанковой службы подполковник Сергей Москвичев, четыре майора и пять капитанов. В списке подтвержденных потерь числятся: комбат, два заместителя командира батальона и 5 командиров роты.

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Авторы пишут, что в среднем на погостах появляются имена всех тех, о ком сообщалось публично, и еще примерно такое же количество могил военных, о гибели которых не было упоминания в СМИ или соцсетях. У нескольких десятков могил стояли флаги 155-й бригады морской пехоты, но места службы других уничтоженных установить не удалось.

В то же время число тяжелораненых солдат 155-й бригады достоверно установить невозможно, поэтому при подсчете этой категории авторы опирались на документы о выплатах компенсаций всем раненым, которые в результате увечья уволены со службы. По некоторым данным, на каждого погибшего российского военного в ходе этой войны может приходиться по 1,7-2 тяжелораненых. Следовательно, число окончательно выбывших из строя по ранению в 155-й бригаде может составлять примерно 940 человек.

На основе публикаций родственников в соцсетях нам также известны имена 42 военнослужащих бригады, пропавших без вести. Следовательно, даже по наиболее консервативной оценке потери личного состава 155-й бригады могут превышать 1450 человек с учетом погибших, тяжело раненных и пропавших без вести. По оценке западных аналитиков, на начало вторжения численность 155-й бригады составляла три тысячи человек.

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По оценке экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В итоге задачи, которые обычно ставятся перед пехотой, пришлось решать морпехам и десантникам.

Сообщается, что оккупанты из 155-й бригады морской пехоты участвовали в боях с первых дней вторжения в Украину. "Черные береты" бригады понесли существенные потери в ходе боев в Киевской области. При этом они также опозорились участием в совершении военных преступлений в Буче.

Однако наибольшие потери бригада понесла в ходе нескольких попыток наступления на Угледар Донецкой области, начиная с осени 2022 года. Серьезными потерями для бригады завершилась и предыдущая попытка наступления на Угледар и соседнюю с ним деревню Павловка в ноябре прошлого года, где бригада могла потерять около 50% всей своей техники и до 300 человек уничтоженными и пропавшими без вести.

Морское кладбище Владивостока / bbc.com

Ранее сообщалось, что потери российских оккупантов в войне с Украиной превышают украинские как минимум в два раза. Такими данными располагает американская разведка, пишет издание Business Insider.

При этом журналисты ссылаются на опубликованные недавно секретные данные Пентагона.

Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

"Украинские подразделения "радостно" встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле. В течение нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери", — сообщили в Генштабе.

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