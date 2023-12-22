Украина создала 200-мильную полосу безопасности в Черном море: в ГУР рассказали детали

Благодаря атакам морскими дронами и ракетным ударам Украине удалось очистить от российских оккупантов морскую полосу размером до 200 миль от побережья.

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Украина создала 200-мильную полосу безопасности в Черном море благодаря морским дронам и ракетным ударам/ коллаж: Главред, фото: u24.gov.ua, скрин

Украине удалось вытеснить корабли российских оккупантов из Севастопольской бухты и создать безопасный морской коридор для торговых судов благодаря атакам морскими дронами и ударам ракетами, которые наносились по объектам российского флота в Черном море и вблизи временно оккупированного Крыма.

О значении морских дронов для изменения ситуации в Черном море рассказал воин Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "Тринадцатый" изданию The New York Times. "Тринадцатый" командует флотом ударных надводных дронов ГУР МО Украины.

"Уничтожение российских десантных катеров класса "акула" и "серна", удачные атаки на патрульный корабль чф рф "сергей котов" и разведывательное судно государства-агрессора "иван хурс" – работа операторов морских дронов украинской военной разведки", – рассказал военнослужащий. видео дня

Он отметил, что новое оружие сыграло очень важную роль в войне с российскими захватчиками на море и доказало свою эффективность.

"Никто не имеет такого опыта использования морских дронов, как мы. Нет ни преподавателей, ни учебников. Мы сейчас пишем эти книги", – отметил "Тринадцатый".

Воин рассказал, что оккупанты пытаются разными способами препятствовать атакам морских дронов, поэтому для каждой новой миссии приходится совершенствовать как тактику, так и само оружие.

В ГУР отметили, что благодаря использованию морских дронов Украине удалось очистить от российских оккупантов морскую полосу размером до 200 миль от побережья. Таким образом удалось образовать безопасный судоходный коридор.

"Их можно оттолкнуть. Господство России в Черном море закончилось", – подытожил воин.

Ситуация в Черном море

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина оттеснила Черноморский флот и разблокировала зерновой коридор. В активе Украины уже серия триумфов, государство добилось большого достижения, сказал Столтенберг.

Также раньше в ГУР раскрыли детали спецопераций в Черном море. Проведенные операции показали слабые места россиян в Черном море и помогли вернуть Украине газовые вышки.

Как сообщила мониторинговая группа "Крымского ветра", в Севастополе все меньше российских кораблей. Однако Россия продолжает ремонтировать свои военные корабли в оккупированном Севастополе.

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