Воздушная "засада" на юге: новые детали удачной "охоты" на три Су-34 РФ

ВСУ долгое время готовили атаку на военные самолеты РФ, подчеркнул Алексей Данилов.

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ВСУ сбили три вражеских Су-34 / Коллаж: Главред, Фото: Telegram, mil.ru

ВСУ долгое время охотились на истребители-бомбардировщики Су-34 РФ, которые создавали проблемы для Сил обороны на Южном направлении, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы сразу получили отчет (об уничтожении самолетов РФ силами украинской ПВО - ред.), понимаем, о чем идет речь. Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота за ними продолжалась долгий промежуток времени. Потому что эти самолеты мешали и создавали опасность для наших воинов, и я искренне поздравляю всех, кто принимал в этом участие. Перфектный результат", - подчеркнул он в эфире "Украинского радио".

Подробности уничтожения Су-34 РФ

В свою очередь ВВС уточняет, что сбить сразу несколько военных бортов, тем более таких, как Су-34, задача сложная, а в последний раз нечто подобное ВСУ удалось в мае, тогда в Брянской области были уничтожены сразу два российских военных вертолета и два самолета.

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Подчеркивается, что в противостоянии военной авиации и противовоздушной обороны важным фактором является шаблонность действий.

"Если зенитно-ракетный комплекс будет постоянно находиться на одном месте, то с высокой вероятностью его обнаружат и уничтожат. И наоборот – если боевые самолеты будут совершать полеты по однотипной схеме в том же районе, то это позволит противнику устроить засаду с применением истребителей-перехватчиков или своих ЗРК", - отмечается в материале.

В то же время не исключается, что это могла быть спланированная операция украинского ПВО.

"Возможно, на участке фронта, где сбили Су-34, в течение некоторого времени дальность действия украинских ЗРК была сравнительно невелика, и российские самолеты учитывали это при ударах. В таком случае скрытое появление более дальнобойного зенитного комплекса позволило бы подготовить воздушную засаду", - не исключают авторы статьи.

Уничтожение Су-34 РФ

Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

Позднее в ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ. В результате уничтожения российских самолетов, также ликвидированы и несколько оккупантов РФ.

В то же время появились новые подробности сбития трех российских военных самолетов. Оккупанты считают, что Украина задействовала на передовой ЗРК Patriot.

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