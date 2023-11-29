Украина оттеснила Черноморский флот и разблокировала зерновой коридор – Столтенберг

Силы обороны Украины оттеснили флот агрессора России в Черном море, разблокировали маршруты для экспорта зерна и освободили 50% территорий, которые захватили россияне. Украинцы уже победили как демократическая нация. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета Украина-НАТО он отметил разблокировку ВСУ зернового коридора и оттеснения кораблей Черноморского флота РФ.
"В Черном море украинцы оттеснили российский флот и установили маршруты для экспорта зерна, укрепив глобальную продовольственную безопасность", - отметил генсекретарь альянса.видео дня
Также он напомнил, что в 2022 году Украина выиграла битвы за Киев, Харьков и Херсон.
"В этом году они продолжают наносить тяжелые потери России. Украина вернула себе 50% территории, которую сначала захватила Россия", - добавил Столтенберг.
Также он акцентировал внимание на том, что Украина уже одержала победу "как суверенная, независимая и демократическая нация.
"Это большое достижение, большая победа", - подчеркнул Йенс Столтенберг.
Украина - НАТО
Украине дали рекомендации для вступления в НАТО – в частности, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг рассказал о том, что государство получило рекомендации по реформам в области коррупции и защиты прав человека.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал усиление поддержки Украины со стороны НАТО. По его словам, страны блока дали сигнал, согласно которому они не устали от войны, а готовы поддерживать Украину еще больше.
В НАТО опровергли заявления об отсутствии плана войны у военного руководства Украины. В Альянсе выразили поддержку ВСУ в действиях, направленных на отражение агрессии РФ.
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