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Украина оттеснила Черноморский флот и разблокировала зерновой коридор – Столтенберг

Андрей Ганчук
29 ноября 2023, 22:52
В активе Украины уже серия триумфов, государство достигло большого достижения, сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг, Украина
Украина освободила уже половину территорий, которые захватила Россия - Столтенберг / Коллаж: Главред, фото: lrt.lt, УНИАН

Силы обороны Украины оттеснили флот агрессора России в Черном море, разблокировали маршруты для экспорта зерна и освободили 50% территорий, которые захватили россияне. Украинцы уже победили как демократическая нация. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета Украина-НАТО он отметил разблокировку ВСУ зернового коридора и оттеснения кораблей Черноморского флота РФ.

"В Черном море украинцы оттеснили российский флот и установили маршруты для экспорта зерна, укрепив глобальную продовольственную безопасность", - отметил генсекретарь альянса.

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Также он напомнил, что в 2022 году Украина выиграла битвы за Киев, Харьков и Херсон.

"В этом году они продолжают наносить тяжелые потери России. Украина вернула себе 50% территории, которую сначала захватила Россия", - добавил Столтенберг.

Также он акцентировал внимание на том, что Украина уже одержала победу "как суверенная, независимая и демократическая нация.

"Это большое достижение, большая победа", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Украина - НАТО

Украине дали рекомендации для вступления в НАТО – в частности, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг рассказал о том, что государство получило рекомендации по реформам в области коррупции и защиты прав человека.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал усиление поддержки Украины со стороны НАТО. По его словам, страны блока дали сигнал, согласно которому они не устали от войны, а готовы поддерживать Украину еще больше.

В НАТО опровергли заявления об отсутствии плана войны у военного руководства Украины. В Альянсе выразили поддержку ВСУ в действиях, направленных на отражение агрессии РФ.

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Черное море вступление в НАТО Йенс Столтенберг война России и Украины
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