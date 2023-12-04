В Севастополе все меньше российских кораблей - OSINT

Тем не менее, Россия продолжает ремонтировать свои военные корабли в оккупированном Севастополе.

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РФ перебрасывает корабли подальше от ударов ВСУ / Коллаж Главреда. Фото: twitter.com/MT_Anderson, Минобороны России

Россия по состоянию на 2 декабря оставила в бухтах Севастополя только один носитель "Калибров" - малый десантный корабль "Циклон".

Как сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра", также в бухтах находился 1 сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник", 2 БДК проекта 775, 1 МРК проекта 1239 "Сивуч", 1 базовый тральщик проекта 12700 "Александрит", 1 тральщик проекта 266М "Аквамарин-М", 2 разведкорабля - "Приазовье" и "Иван Хурс".

В ремонте на Севастопольском морском заводе находился один БДК проекта 775.

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В ремонте на 13-й судоремонтном заводн Черноморского флота зафиксированы 2 БДК проекта 775 и 1 МРК проекта 1239 "Сивуч".

Удары по кораблям РФ в Черном море

В связи с регулярными атаками Украины осенью оккупанты взяли оперативную паузу в Черном море. Как сообщал представитель ВМСУ Дмитрий Плетенчук, РФ не знает, что делать.

"Ситуация стабильная. Похоже, враг реально не понимает, что дальше делать, и берет оперативную паузу, чтобы как-то изменить свою тактику", - говорил тогда Плетенчук.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина оттеснила Черноморский флот и разблокировала зерновой коридор.

Вместе с тем, по наблюдению аналитиков, Россия продолжает разгружать на полуострове крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные "Оникс", которыми терроризирует материковый юг Украины.

Чтобы минимизировать последствия от ударов ВСУ, россияне перебазируют корабли, в частности, в Новороссийск.

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