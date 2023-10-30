В бухтах Севастополя больше недели нет ракетоносителей, но 'Калибры' выгружают

Россия продолжает разгружать на полуострове крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные "Оникс", которыми терроризирует материковый юг Украины.

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Крым постоянно под украинскими атаками / Коллаж Главреда. Фото: Крымский ветер, АТЕШ

В бухтах Севастополя уже более недели нет носителей крылатых ракет - все в Новороссийске или в море, сообщает OSINT MT Anderson в Twitter и пишет мониторинговая группа "Крымского ветра".

Согласно спутниковым снимкам за 23 октября носителей крылатых ракет "Калибр" (ни кораблей, ни подлодок) в Крыму нет.

Однако присутствуют, в том числе, два сторожевых корабля проекта 1135 "Буревестник", 4 БДК проекта 775, 1 МПК проекта 1124 "Альбатрос", 2 МРК проекта 1239 "Сивуч", 1 базовый тральщик проекта 12700 "Александрит", 1 тральщик проекта 266М "Аквамарин-М", 2 разведкорабля - "Приазовье" и "Иван Хурс". В бухту прибыли 1 МРК проекта 1239 "Сивуч" (вышел из ремонта) и 1 БДК проекта 775.

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Россия продолжает выгружать ракеты

Партизанское движение "АТЕШ" раскрыло логистику корабельных ракет оккупантов в Севастополе.

По их данным, на территории закрытого места разгрузки военных составов на север от Севастополя, рядом с Инкерманом, осуществляется выгрузка крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс" для берегового ракетного комплекса .

После выгрузки составов с ракетами они направляются до бухты "Сухарная", где непосредственно осуществляется снаряжение кораблей ракетами.

Удары по Крыму и Одесской области

В ночь на 30 октября в Крыму снова прогремели мощные взрывы. Оккупанты жаловались на атаку морских дронов, но уверяли, что ситуация под контролем.

Уже днем Россия нанесла баллистические удары по инфраструктуре судоремонтного завода в Одессе. Предварительно - "Искандерами".

Россия тогда утверждала, что якобы нанесла удар по украинскому городу "в ответ" на атаку на Крым. Однако в ЮК "Юг" эту связь опровергли.

"Сейчас вы видите, что "перекликаются" сигналы воздушной тревоги с нашим, но временно оккупированным Крымом и нашим же югом. Надо понимать, что враг коварный, враг пытается сделать вид, что он якобы "мстит" за то, что ему прилетает", - рассказала Гуменюк, отметив, что "на самом деле уже довольно давно понятно, кто на кого напал".

По информации СМИ, удар ВСУ был нанесен по месту дислокации ракетно-зенитного полка ПВО Минобороны РФ рядом с населенным пунктом Оленевка на западе Крыма.

Утверждается, что ранения получили 17 российских военнослужащих, а также были повреждены пять автомобилей, и одна из машин уже не подлежит восстановлению.

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