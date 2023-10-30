В Севастополе гремели взрывы: оккупанты жалуются на атаку морских дронов

Во временно оккупированном Севастополе в ночь на 30 октября было громко - раздались взрывы. Местный гауляйтер Михаил Развожаев заявил, что силы Черноморского флота отбивают атаку беспилотников.
"Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА", - написал он в Telegram.
По информации Минобороны РФ, в Черном море обнаружили два безэкипажных катера.
"По району обнаружения нанесено огневое поражение, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий", - говорится в сообщении.
Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на подписчиков пишет, что сегодня утром, примерно в 6:25, в Сакском районе в районе с. Наумово были слышны два глухих взрыва.
"Первый был не очень сильным, а второй был похож на звук прилёта. Информация требует подтверждения. В том районе находится склады боеприпасов, кстати", - говорится в сообщении.
Тем временем местные паблики пишут, что движение по Крымскому мосту перекрыто, приостановлен и морской транспорт.
Напомним, еще одно судно оккупационного Черноморского флота РФ подорвалось в захваченном Россией Севастополе. Повреждения в результате подрыва получил большой гидрографический катер Владимир Козицкий, предназначенный для поиска морских мин.
Как сообщал Главред, обозреватель Defence Express, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий считает, что ВСУ начнут наступать на Крым не раньше лета или осени следующего года.
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