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В Севастополе гремели взрывы: оккупанты жалуются на атаку морских дронов

Анна Ярославская
30 октября 2023, 07:09
В Сети также пишут, что рано утром в Сакском районе были слышны два глухих взрыва. Первый был не очень сильным, а второй - похож на звук "прилёта".

Севастополь, бавовна
В Севастополе якобы "обнаружили два безэкипажных катера" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, соцсети

Во временно оккупированном Севастополе в ночь на 30 октября было громко - раздались взрывы. Местный гауляйтер Михаил Развожаев заявил, что силы Черноморского флота отбивают атаку беспилотников.

"Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА", - написал он в Telegram.

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По информации Минобороны РФ, в Черном море обнаружили два безэкипажных катера.

"По району обнаружения нанесено огневое поражение, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий", - говорится в сообщении.

Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на подписчиков пишет, что сегодня утром, примерно в 6:25, в Сакском районе в районе с. Наумово были слышны два глухих взрыва.

"Первый был не очень сильным, а второй был похож на звук прилёта. Информация требует подтверждения. В том районе находится склады боеприпасов, кстати", - говорится в сообщении.

Тем временем местные паблики пишут, что движение по Крымскому мосту перекрыто, приостановлен и морской транспорт.

Напомним, еще одно судно оккупационного Черноморского флота РФ подорвалось в захваченном Россией Севастополе. Повреждения в результате подрыва получил большой гидрографический катер Владимир Козицкий, предназначенный для поиска морских мин.

Как сообщал Главред, обозреватель Defence Express, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий считает, что ВСУ начнут наступать на Крым не раньше лета или осени следующего года.

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