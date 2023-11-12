Черноморский флот выводят из Крыма: в ВМС сообщили о последствиях для врага

Потеря Россией еще двух десантных кораблей "Акула" и "Серна" на территории временно оккупированного Крыма оказалась значимой и успешной для Украины.

https://glavred.info/ukraine/chernomorskiy-flot-vyvodyat-iz-kryma-v-vms-soobshchili-o-posledstviyah-dlya-vraga-10516156.html Ссылка скопирована

Корабли Черноморского флота продолжают выводить из Крыма - что известно? / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Минобороны РФ

Россия продолжает перебазировать Черноморский флот из Крым в порт Новороссийска. Первыми кораблями, которые русское командование вывело с полуострова, были 10 судов, которые являются носителями крылатых ракет. Об этом рассказал спикер Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.

Представитель Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины уточнил, что в данный момент в Черном море остались только два российских корабля: сторожевой и противолодочный корабль, которые осуществляют охрану Крымского моста.

"Как и остальные носители крылатых ракет, их переместили. Ведь не может подводная лодка постоянно находиться только в подводном положении. Поэтому большую часть времени они находятся в порту",– пояснил спикер Военно-морских сил ВСУ.

видео дня

Он отметил, что тактика россиян в отношении к подводным лодкам существенно не отличается. Враг не может вывести подводные лодки, поскольку, согласно международным правилам, их пропуск через проливы осуществляется только в надводном положении.

"Они так же закрыты в Азово-Черноморском бассейне, как и остальные носители крылатых ракет...", – заверил Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что потеря Россией в Черном море кораблей "Акула" и "Серна" уменьшила желание и возможности врага проводить акции на побережье Украины. Кроме того, Украина и в дальнейшем акцентирует свое внимание на носителях крылатых ракет, и враги это чувствуют.

"В очередной раз состоялась передислокация кораблей – на этот раз они отправили несколько единиц в Туапсе. То есть, российская сторона продолжает рассредоточить корабли из-за подобных атак, что усложняет не только жизнь в целом, но и логистику. В свою очередь, это затрудняет применение этих единиц", - заявил спикер.

Капитан 1 ранга заверил, что атаки на вражеские корабли будут продолжаться, и Украина об этом предупреждала, но враги не понимают намеков.

Дмитрий Плетенчук также пояснил, что возможности врагов атаковать нас с моря ограничены тем, что:

их носители вывели в Новороссийск, а затем в Туапсе. Логистика осталась в Севастополе;

враги заряжают свои корабли только на базе в Севастополе.

Удары по кораблям Черноморского флота

Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что у Украины есть "огромные успехи на крымском направлении".

Также, представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что удар по российскому кораблю на заводе в Керчи был результатом действий украинских защитников, и он подчеркнул, что подобные сообщения будут появляться все чаще.

В то же время, заводы судостроения, где оккупанты восстанавливают корабли Черноморского флота, стали легкой мишенью для украинских атак. Специалисты из Defense Express подчеркнули, что Украина уничтожила уже третий корабль ЧФ, который находился в ремонте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.