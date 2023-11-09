Судостроительные заводы в Крыму стали уязвимыми: раскрыты цели Storm Shadow

Storm Shadow / SCALP стали наиболее результативным противокорабельным вооружением Украины, заключают военные аналитики.

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Украина продолжает уничтожать Черноморский флот россиян / коллаж Главреда. Фото: Defense Express, скриншот

Судостроительные заводы, где оккупанты ремонтируют корабли Черноморского флота, стали уязвимыми для украинских атак. Эксперты Defense Express подчеркнули, что Украина уничтожила уже третий корабль ЧФ, который находился в доке.

Среди "жертв" Storm Shadow есть также большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону", а теперь - еще и малый ракетный корабль"Аскольд".

Во всех трех случаях корабли находились не просто в гавани, а на судоремонтном и судостроительном предприятиях, отмечают аналитики. видео дня

Это, по словам экспертов, делает Storm Shadow/SCALP наиболее результативным противокорабельным вооружением ВСУ. Впрочем, тип этой крылатой ракеты не позволяет ВСУ поражать цели прямо в море. Зато, замечается, Storm Shadow / SCALP способны уничтожать стационарные объекты.

"В случае атаки стационарного объекта такой системы более чем достаточно. В случае корабля, который никуда не денется из сухого дока, или корабля у стенки во время длительных работ - также. А вот найти корабль в море - вряд ли, потому что он может в любой момент изменить курс", - объясняют специалисты.

Удары по российскому флоту

В субботу, 4 ноября, в оккупированной Керчи прогремели новые взрывы. Как отметил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре судостроительного завода "Затока" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей российского Черноморского флота.

В результате удара пострадал малый ракетный корабль оккупантов РФ Аскольд проекта 22800 Каракурт. Олещук подтвердил поражение.

Как писал Главред, в ночь на 30 октября ВСУ ударили по месту дислокации ракетно-зенитного полка ПВО Минобороны РФ рядом с населенным пунктом Оленевка на западе Крыма. Ранения получили якобы 17 российских военнослужащих, а также было повреждено пять автомобилей, одна из машин уже не подлежит восстановлению.

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