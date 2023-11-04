Было три "прилета": в Сети раскрыли детали удара по кораблю РФ в Керчи

В результате удара пострадал малый ракетный корабль оккупантов РФ проекта 22800 Каракурт.

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Под удар попал российский МРК Аскольд / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, mil.ru

Стали известны новые подробности удара по оккупантам РФ в захваченном Крыму в субботу, 4 ноября.

В результате удара пострадал малый ракетный корабль оккупантов РФ Аскольд проекта 22800 Каракурт. Об этом сообщают Telegram-канал Николаевский Ванек.

"Зафиксированы минимум 3 прилёта по малому ракетному кораблю "Аскольд", который стоял южнее Керчи", - говорится в сообщении.

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