Мощные взрывы и обломки ракет: в Крыму рассказали о попадании в корабль РФ

В Керчи была атака на судостроительный зваод, под удар попал корабль оккупантов.

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Нанесен удар по судостроительному заводу в Керчи / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, mil.ru

В захваченном оккупантами РФ Крыму прогремели сильные взрывы в субботу днем, 4 ноября.

В Керчи слышали взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что российские войска якобы выпустили дымовую завесу в бухте.

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Как сообщают в Сети, в Керчи после взрывов возник пожар на территории судостроительного завода "Залив".

Назначенный оккупантами "глава" Крыма Сергей Аксенов подтвердил взрывы в Керчи. По его словам, там якобы работала ПВО, а обломки ракет упали на судостроительный завод.

По другим данным есть прилет по ракетному катеру. По словам очевидцев, под ударом оказался малый ракетный катер проекта "Каракурт", который находился на заводе.

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