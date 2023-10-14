В ВМС назвали потери ЧФ в результате удара по кораблям РФ у берегов Севастополя

Спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук уточнил информацию по поводу удара по кораблям РФ в Черном море.
В эфире информационного телемарафона он подчеркнул, что информация о повреждение ракетного корабля Черноморского флота Российской Федерации "Буян-М", появившаяся накануне, не соответствует действительности.
"Что касается "Буяна", то мы эту информацию не подтверждаем. Она не соответствует действительности", - отметил он.
Представитель ВМС уточнил, что также не была повреждена и российская подводная лодка "Алроса". "Я знаю, что в этом кейсе также упоминали подводную лодку "Алроса", но эта информация также не соответствует действительности", – сказал он.
Вместе с тем спикер Военно-морских сил говорит, что корабль ЧФ "Павел Державин" получил два повреждения.
"И только со второй попытки они поняли, что, видимо, им надо ретироваться. Сейчас они направляются в Новороссийск на восстановление, потому что, независимо от обстоятельств, при которых он получил эти повреждения, они есть", – добавил Плетенчук.
Он также заключил, что кроме корабля "Павел Державин" получил повреждения также военный буксир РФ "Николай Муру".
Атаки на корабли РФ в Черном море
Ранее появились новые детали удара по кораблю РФ у Севастополя. Спутник зафиксировал подводный взрыв во время атаки на корабли РФ в Черном море.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у Севастополя подбито еще одно судно РФ. Кроме патрульного корабля ЧФ "Павел Державин" подбито еще одно судно оккупантов.
Как известно ранее Россия перебросила 14 кораблей в Новороссийск, рассказали в американском Институте изучения войны. По мнению аналитиков, такие действия оккупантов связаны с попыткой отвести корабли от вероятных ударов Украины.
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