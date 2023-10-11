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"Без наступления": эксперт раскрыл, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью и Крым

Юлия Куришко
11 октября 2023, 16:59 обновлено 11 октября, 17:19
Когда речь идет о наступлении более слабой страны на более сильную, логичнее будет рассуждать о другой стратегической цели, считает Рустамзаде.
'Без наступления': эксперт раскрыл, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью и Крым
Рустамзаде объяснил, когда ВСУ дойдут до Азовского побережья / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap.live

В интервью Главреду азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик Центра STEM Агиль Рустамзаде рассказал, способны ли ВСУ выйти к Азовскому побережью и Крыму до конца этого года.

"Я думаю, что украинцам, в том числе и военно-политическому руководству, не стоит рассматривать военный конфликт с точки зрения классической войны, которая предполагает анализ, например, наступательных операций. Лучше смотреть на Израиль (разговор записывался до нападения ХАМАСа на Израиль, - ред.) История современных войн показывает, что ситуация в Израиле, на заре независимости страны, подходит для анализа войны в Украине", - отметил военный аналитик.

Рустамзаде отметил, что Израилю тоже пришлось воевать со странами, совокупный потенциал которых в военно-экономическом и демографическом плане намного превышал его возможности. В ситуации, когда речь идет о наступлении более слабой страны на более сильную, логичнее будет рассуждать о другой стратегической цели, добавил он.

"В условиях эшелонированной линии обороны противника стратегической целью Украины должно стать его истощение. Есть много способов ведения войны, и это не обязательно наступление. Силам обороны Украины в целом нужно сосредоточиться на наращивании своих возможностей, направленных на истощение России. Истощение напрямую не связано с наступательными действиями", - пояснил аналитик.

Смотрите видео, в котором Агиль Рустамзаде сделал прогноз о сроках войны в Украине:

Продвижение ВСУ в Крым

Напомним, что война затянется, если ВСУ не выйдут к Азовскому морю. Военный эксперт Давид Гендельман акцентирует на том, что именно выход к морю мог бы сломать тенденцию превращения войны в истощение.

Армия Украины может освободить Крым с помощью двух путей. Экс-советник госсекретаря США считает вполне вероятным сценарий, при котором Украина сможет отрезать Крым, не убивая всех российских военных.

ВСУ "разрежут" силы оккупантов и выйдут к Азовскому морю. сухопутный коридор - "наименее трудное место" для освобождения. В то же время следует понимать, что постоянно украинские военные сталкиваются с оборонительными опорами оккупантов.

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война в Украине Агиль Рустамзаде
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