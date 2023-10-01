Война затянется, если ВСУ не выйдут к Азовскому морю: тревожный прогноз эксперта

Украинцам стоит готовиться к затяжной войне, если ВСУ не смогут выйти к Азовскому морю. В таком случае это будет война на истощение. Так считает израильский военный эксперт Давид Гендельман, сообщает Эспрессо.
Он акцентирует внимание на том, что именно выход к морю мог бы сломить тенденцию превращения войны в истощение.
"В случае разреза суходольного коридора это меняло все стратегическое положение на фронте. Этим южное направление отличается от остальных, потому что весь фронт имеет форму подковы и единственное место, где эту подкову можно разломить на две части – это юг. Если это не получается — война продолжается, как до сих пор", — говорит Гендельман.
В то же время он понимает, что России приемлема война на истощение, но Украине такой сценарий не является выгодным. С другой стороны, эксперт убежден, что россияне тоже не планировали длительную войну.
Война в Украине
Ранее появился тревожный прогноз по срокам окончания войны. В ходе войны стороны активно применяют новые интегрированные системы управления боем.
Напомним, ранее Владимир Путин приказал призвать в армию десятки тысяч человек. В РФ заявляли о призыве на военную службу людей с оккупированных территорий Украины.
Напомним, что разведка Германии сообщила, что Путин может мобилизовать еще 1 млн человек. Осенью прошлого года агрессор Россия мобилизовала около 300 тысяч человек, часть из них уже направлена на войну против Украины, сказал Бруно Каль.
Другие новости:
- "Черноморский флот РФ - курица без головы": назван город, куда РФ перебросит корабли
- Украина вступит в Евросоюз до 2030 года - посол ЕС
- Пуля застряла у сердца: удивительная история спасения украинского военного