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Война затянется, если ВСУ не выйдут к Азовскому морю: тревожный прогноз эксперта

Ангелина Подвысоцкая
1 октября 2023, 23:20 обновлено 1 октября, 23:20
Если украинские военные смогут выйти к Азовскому морю, то это сломит тенденцию к истощению.
ВСУ
Война в Украине затянется, если ВСУ не выйдут к Азовскому морю / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинцам стоит готовиться к затяжной войне, если ВСУ не смогут выйти к Азовскому морю. В таком случае это будет война на истощение. Так считает израильский военный эксперт Давид Гендельман, сообщает Эспрессо.

Он акцентирует внимание на том, что именно выход к морю мог бы сломить тенденцию превращения войны в истощение.

"В случае разреза суходольного коридора это меняло все стратегическое положение на фронте. Этим южное направление отличается от остальных, потому что весь фронт имеет форму подковы и единственное место, где эту подкову можно разломить на две части – это юг. Если это не получается — война продолжается, как до сих пор", — говорит Гендельман.

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В то же время он понимает, что России приемлема война на истощение, но Украине такой сценарий не является выгодным. С другой стороны, эксперт убежден, что россияне тоже не планировали длительную войну.

Война в Украине

Ранее появился тревожный прогноз по срокам окончания войны. В ходе войны стороны активно применяют новые интегрированные системы управления боем.

Напомним, ранее Владимир Путин приказал призвать в армию десятки тысяч человек. В РФ заявляли о призыве на военную службу людей с оккупированных территорий Украины.

Напомним, что разведка Германии сообщила, что Путин может мобилизовать еще 1 млн человек. Осенью прошлого года агрессор Россия мобилизовала около 300 тысяч человек, часть из них уже направлена на войну против Украины, сказал Бруно Каль.

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война в Украине ВСУ вторжение России
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