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Бронештурмы не работают: появился тревожный прогноз по срокам окончания войны

Алексей Тесля
29 сентября 2023, 14:54 обновлено 29 сентября, 15:02
В ходе войны стороны активно применяют новые интегрированные системы управления боем.
ВСУ
Характер войны в Украине кардинально изменился / Коллаж: Главред, Фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Реалии войны в Украине оказались иными, нежели те, которые представлялись ранее. Это связано в тем, что на поле боя произошла настоящая технологическая революция.

В частности, активное применение тысяч дронов и других систем наблюдения делают невозможным применение тактик, к которым привыкли западные партнеры Украины и применения которых ожидали от ВСУ в контрнаступлении, говорится в материале Wall Street Journal.

"Поскольку вдоль линии фронта в воздухе одномоментно находятся тысячи украинских и российских беспилотников — от дешевых квадрокоптеров до крылатых летательных аппаратов дальнего радиуса действия, способных пролетать сотни километров и следить за целью часами — изменилась сама природа войны", — пишут журналисты.

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Кроме того, стороны также активно применяют новые интегрированные системы управления боем, которые предоставляют доступ к изображениям и локациям в режиме реального времени военным вплоть до уровней взводов и отделений. "Сегодня колонну танков или колонну наступающих войск можно обнаружить за 3−5 минут и поразить еще за 3 минуты. "Выживаемость" [войск] на марше — не более 10 минут", — поясняет заместитель главы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В чем отличия нового типа войн

Авторы материала подчеркивают, что технологическая революция в войне РФ против Украины "ставит под сомнение осуществимость некоторых основных концепций американской военной доктрины", констатирует издание.

В частности общевойсковые маневры с использованием больших групп бронетехники и танков для быстрого прорыва — то, чего Вашингтон и его союзники ожидали от наступления Украины нынешним летом — могут быть невозможными как таковые. Неизбежным следствием этого, по мнению украинских командиров, является то, что конфликт завершится нескоро.

При этом изменения в характере войны постепенно признают и западные специалисты. "Дни массированных бронированных штурмов, благодаря которым удавалось захватить много километров территории за один раз, как мы это делали в 2003 году в Ираке — такого больше нет, поскольку беспилотники теперь стали настолько эффективными", — отмечает ветеран войны в Ираке Брэдли Кроуфорд.

Кто такой Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Одним из преимуществ использования дронов при этом является их относительная дешевизна. В то же время, напоминает WSJ, современные беспилотники обладают достаточной точностью и скоростью, чтобы догнать любую бронированную машину в движении, и, при условии умелого пилотирования, могут вывести из строя даже самые современные танки и гаубицы.

По данным Центра специальных операций А СБУ, с 1 июня только операторы этого центра уничтожили на востоке и юге Украины 113 российских танков, 111 боевых машин и 68 артиллерийских систем, что нанесло оккупантам потери в количестве около 700 человек.

Ранее Алексей Данилов рассказал об угрозах долгой войны. Украина до сих пор не может получить от Запада ответ относительно того, до какого момента они будут нас поддерживать, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, ранее Александр Хара рассказал варианты завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.

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дроны ГУР Вадим Скибицкий война России и Украины
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