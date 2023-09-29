Данилов – об угрозах долгой войны: остановимся – на нас отыграется не только Путин

Украина до сих пор не может получить от Запада ответ относительно того, до какого момента они будут нас поддерживать, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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События в мире и России развиваются в пользу Украины - Данилов / Коллаж: Главред, фото: СНБО

Если Украина пойдет на паузу в войне сейчас, на государстве отыграются все, не только агрессор Россия и ее директор Владимир Путин. До сих пор непонятно, как Запад видит победу Киева и сколько еще готов оказывать военную поддержку. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью журналистке 1+1 Наталье Мосейчук он рассказал о том, что Украина не может сейчас поставить войну на паузу. Иначе на государстве начнут отыгрываться все, и не только Путин.

"Потому что, если мы остановимся на этом пути - тогда отыгрываются на нас все, и не только Путин. Мы живем очень сложном, непростом мире и мы сегодня видим, что иногда даже у стран-партнеров политическая целесообразность преобладает те или иные вещи, какие мы называем "ценности", - объяснил ситуацию Данилов. видео дня

По словам чиновника, он нигде не слышал, что Запад будет поддерживать Украину до самой победы. Акцент идет, скорее, на поддержку Киеву в плане самостоятельных решений.

"Нам до сих пор никто не может дать четко ответ на вопрос, что такое наша победа…Нам нужно четко понимать - они с нами идут к победе или они с нами идут определенный промежуток времени, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы", - отметил Данилов.

Также он добавил, что события в мире и РФ развиваются в пользу Украины.

"Я хочу сказать, в жизни часто происходят события, их по-разному называют. Кто-то называет "черным лебедем". Такие события обязательно будут происходить, они обязательно будут происходить и в России, и в мире. И это будет влиять на многие процессы", - подчеркнул Алексей Данилов.

Контрнаступление ВСУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что ВСУ берут Крым под огневой контроль. По его словам, войска ставят перед собой задачу перерезать ключевую линию снабжения российских оккупантов.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что ВСУ продолжают продвигаться на юге. О новостях с фронта говорить пока рано.

ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещеевку, написали аналитики американского Института изучения войны. Наступление под Бахмутом продолжается.

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