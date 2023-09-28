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Ситуация на фронте: хорошие новости пока рано объявлять, мы работаем - ВСУ

Алина Дембицкая
28 сентября 2023, 22:58 обновлено 28 сентября, 22:58
В течение двух последних дней на Таврическом направлении российские оккупанты понесли огромные потери.
ВСУ
В ВСУ рассказали о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Анонсированые командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадным генералом Александром Тарнавским "хорошие новости" с фронта еще рано объявлять, поскольку Силы обороны продолжают активную работу. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Так, в сообщении от 27 сентября бригадный генерал Тарнавский отметил, что на Таврическом направлении наблюдаются значительные достижения. Тогда он анонсировал "хорошие новости".

Журналист попросил Штупуна разъяснить, могут ли ВСУ уже раскрыть детали по обсуждаемой теме.

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"Нет, пока не будем озвучивать, еще рано. Но мы работаем", - ответил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Штупун рассказал, что в районе Авдеевки россияне сегодня трижды безуспешно пытались восстановить утраченное положение.

В то же время на Марьинском направлении в течение последних суток российские захватчики прибегали к 13 неуспешным атакам, и сегодня они попытались еще шесть раз вытеснить украинские военные подразделения с их оборонительных позиций.

"Оккупанты, как обычно, понесли потери и отошли", - проинформировал Штупун.

Он также отметил, что на Мелитопольском направлении продолжается операция по наступлению войск Вооруженных сил Украины. Наши защитники наносят российским захватчикам и закрепляются на занимаемых рубежах.

В течение двух последних дней на Таврическом направлении российские оккупанты понесли потери, которые состояли из 11 складов боеприпасов, 316 человек и 90 единиц военной техники, добавил спикер ВСУ.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, возможен ли до конца текущего года крупный прорыв в контрнаступлении украинских военных. Он сказал: "Думаю, на самом деле, никто не знает". В то же время украинский президент выразил уверенность, что защитники Украины будут иметь больше успеха не поле боя.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, контрнаступление ВСУ идет успешно, Украина готовится к борьбе за возвращение Крыма. В то же время он подчеркнул, что Украине для продолжения войны нужны истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса действия.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус подчеркнул, что контрнаступление Вооруженных сил Украины чрезвычайно сложное, ведь россияне соорудили прочную оборону. К тому же минные поля простираются значительно глубже, чем ожидалось. Перед ВСУ стоит задача самая сложная из всего, что было со времен Второй мировой, говорит Петреус.

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