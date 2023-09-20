"Будет больше успеха": Зеленский ответил, возможен ли прорыв в контрнаступлении в 2023 году

Глава Украинского государства выразил уверенность, что украинские воины будут иметь больше успеха на поле боя.

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Зеленский ответил, возможен ли прорыв в контрнаступлении в 2023 году/ коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, возможен ли до конца текущего года большой прорыв в контрнаступлении украинских военных.

Об этом он сказал в интервью CNN. Когда журналисты спросили у него, возможен ли в 2023 году большой прорыв, он ответил: "Думаю, на самом деле, никто не знает".

В то же время украинский президент выразил уверенность, что защитники Украины будут иметь больше успеха не поле боя.

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"Но я думаю, что мы будем иметь больше успеха", – сказал Зеленский, отметив достижения украинских войск на востоке государства.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что Залужный принял важное решение с украинскими командирами относительно наступления ВСУ на юге. Главком ВСУ провел встречу с командующими бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия".

Военный эксперт Петр Черник спрогнозировал, что ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову. После того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Черник.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье, а также снова высадились на левом берегу Днепра на Херсонщине.

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