ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье - ISW

Аналитики ISW проанализировали ситуацию в Запорожской и Херсонской областях.

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ВСУ продвинулись вблизи Вербового / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Силы обороны Украины продвинулись вблизи Вербового в Запорожской области, а также снова высадились на левом берегу Днепра на Херсонщине. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Как пишут аналитики ISW, украинские войска 19 сентября провели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, что украинские силы продвигались к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

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Российские источники, включая Минобороны России, утверждали, что украинские силы безуспешно атаковали в направлении Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова), а также вблизи Вербового и Работиного.

Российский военный блогер заявил, что подразделения российского 429-го мотострелкового полка (19-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) отразили украинскую атаку под Жеребянками (26 км юго-западнее Орехова).

Российские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области, но 19 сентября не продвинулись вперед. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Работиного.

Российский военный блогер заявил, что несколько небольших украинских диверсионно-разведывательных групп высадились на левом (восточном) берегу Днепра. Он утверждал, что украинские силы высадились к северу от Подстепного (приблизительно 12 км к востоку от Антоновского моста) и к Казацкому острову (к северо-западу от Новой Каховаки), и что украинские силы контролируют северную часть Казацкого острова.

ВСУ продвинулись возле Вербового / Фото: understandingwar.org

Отдельные украинские и российские источники 19 сентября сообщили, что украинские войска нанесли удары по двум российским военным штабам в Запорожской и Херсонской областях. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявило, что украинские войска нанесли удар по неопределенному российскому военному штабу вблизи Мелитополя на западе Запорожской области.

Российский инсайдерский источник утверждал, что украинские войска нанесли удар по штабу российской 7-й гвардейской горно-десантной (ВДВ) дивизии в Херсонской области. ISW не нашел визуального подтверждения этого заявления, а другие российские источники не делали подобных заявлений.

Напомним, спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что страна-агрессор Россия пытается стянуть побольше сил во временно оккупированный город Токмак в Запорожской области. Захватчики стягивают туда "всё, что могут", потому что чувствуют опасность прорыва. В то же время, по его словам, пока рано говорить об ударной группировке захватчиков, и добавил, что украинские разведчики следят за развитием событий.

Как сообщал Главред, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ может скоро остановиться.

"С приближением зимы будет какой – то период, когда территория станет менее проходимой, но потом Украина продолжит свое наступление", - сказал он.

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