УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье - ISW

Анна Ярославская
20 сентября 2023, 06:54 обновлено 20 сентября, 07:03
109
Аналитики ISW проанализировали ситуацию в Запорожской и Херсонской областях.

ВСУ, война в Украине
ВСУ продвинулись вблизи Вербового / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Силы обороны Украины продвинулись вблизи Вербового в Запорожской области, а также снова высадились на левом берегу Днепра на Херсонщине. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Как пишут аналитики ISW, украинские войска 19 сентября провели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, что украинские силы продвигались к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

видео дня

Российские источники, включая Минобороны России, утверждали, что украинские силы безуспешно атаковали в направлении Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова), а также вблизи Вербового и Работиного.

Российский военный блогер заявил, что подразделения российского 429-го мотострелкового полка (19-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) отразили украинскую атаку под Жеребянками (26 км юго-западнее Орехова).

Российские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области, но 19 сентября не продвинулись вперед. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Работиного.

Российский военный блогер заявил, что несколько небольших украинских диверсионно-разведывательных групп высадились на левом (восточном) берегу Днепра. Он утверждал, что украинские силы высадились к северу от Подстепного (приблизительно 12 км к востоку от Антоновского моста) и к Казацкому острову (к северо-западу от Новой Каховаки), и что украинские силы контролируют северную часть Казацкого острова.

ВСУ продвинулись возле Вербового
ВСУ продвинулись возле Вербового / Фото: understandingwar.org

Отдельные украинские и российские источники 19 сентября сообщили, что украинские войска нанесли удары по двум российским военным штабам в Запорожской и Херсонской областях. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявило, что украинские войска нанесли удар по неопределенному российскому военному штабу вблизи Мелитополя на западе Запорожской области.

Российский инсайдерский источник утверждал, что украинские войска нанесли удар по штабу российской 7-й гвардейской горно-десантной (ВДВ) дивизии в Херсонской области. ISW не нашел визуального подтверждения этого заявления, а другие российские источники не делали подобных заявлений.

Напомним, спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что страна-агрессор Россия пытается стянуть побольше сил во временно оккупированный город Токмак в Запорожской области. Захватчики стягивают туда "всё, что могут", потому что чувствуют опасность прорыва. В то же время, по его словам, пока рано говорить об ударной группировке захватчиков, и добавил, что украинские разведчики следят за развитием событий.

Как сообщал Главред, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ может скоро остановиться.

"С приближением зимы будет какой – то период, когда территория станет менее проходимой, но потом Украина продолжит свое наступление", - сказал он.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье - ISW

ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье - ISW

06:54 Украина
ПВО, бронетехника, авиация: итоги новой встречи в формате "Раштайн"

ПВО, бронетехника, авиация: итоги новой встречи в формате "Раштайн"

00:21 Украина
Война затянется: на Западе дали мрачный прогноз и назвали неожиданные сроки

Война затянется: на Западе дали мрачный прогноз и назвали неожиданные сроки

22:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:54

ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье - ISW

06:37

Русские воюют, чтобы уничтожить нас и жить в наших домахмнение

05:19

При каком пульсе нужно вызывать скорую: норма для женщин, мужчин и детей

04:31

Какой сегодня праздник 20 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:05

"Путин прокололся, как старая баба из сказки Пушкина": Эйдман указал на ошибку диктатораВидео

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – ЭйдманВ российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман
03:32

Утеплилась: Надя Дорофеева показала фигуру в игривом мини-платье

03:02

Публицист пояснил, почему Путина после краха режима должен сменить Навальный

02:32

Спрей из 3 ингредиентов избавит от пыли на месяц: девушка показала рецептВидео

01:57

Потрясающая оптическая иллюзия покажет, умный ли вы человек: нужно найти фрукт

Реклама
01:25

ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову: эксперт спрогнозировал сроки

00:21

ПВО, бронетехника, авиация: итоги новой встречи в формате "Раштайн"

19 сентября, вторник
22:48

Война затянется: на Западе дали мрачный прогноз и назвали неожиданные сроки

22:40

Анна Тринчер показала синяки по всему телу и назвала своего обидчикаВидео

22:31

"Прощай, Россия!": в Ереване вспыхнули антироссийские протесты на фоне обострения в КарабахеВидео

22:28

"РФ начинает новую войну каждое десятилетие": Зеленский выступил на Генассамблее ООН

21:50

"Не была готова": Маринина раскрыла последствия ее публичных обвинений Войтенко

21:28

Украину будут заливать грозовые дожди: где погода будет худшей

21:04

"РФ считает, что мир устанет": Байден объяснил, почему мир должен защитить Украину

20:48

Наступление ВСУ на юге: Залужный принял важное решение с украинскими командирами

20:47

Сергей Стерненко. На России пытаются замаскировать мобилизациюВидеоблоги

Реклама
20:23

"Мужчины не плачут, но это неправда": Пивоваров расплакался на концертеВидео

20:18

Контрнаступление ВСУ остановится: генерал сделал прогноз

20:04

13 и 14 сентября стали для РФ "черными": ГУР анонсирует новые "бахи" в Крыму

19:50

Генсек ООН сделал громкое заявление насчет вторжения РФ в Украину и реформы СБ

19:43

РФ стягивает войска к Токмаку: в ВСУ описали планы оккупантов на юге

19:28

Что съесть 20 сентября, чтобы началась счастливая полоса: важные приметы дня

19:10

РФ и ООН зашли в смысловой тупикмнение

18:54

Уничтожено много офицеров РФ: под Херсоном взорван штаб "элитной" дивизии врага

18:17

"Тварь, закопаю": сотрудник ТЦК на Львовщине до крови избил мужчину - все подробности

18:17

Контрнаступление зимой, Abrams и ATACMS: о чем говорили США на "Рамштайне"

17:40

Война между кланами и тейпами: эксперт намекнул на вероятного преемника Кадырова

17:31

Штаб оккупантов в Мелитополе взлетел на воздух: эпические кадрыВидео

17:24

В "ПриватБанке" начали платить деньги от ООН для пенсионеров: кто имеет право

17:22

Что символизирует цветок фиалка: где поставить, чтобы в дом пришло благополучие

17:10

Не все найдут кота в зоопарке за 15 секунд: невероятная загадка для самых внимательных

16:52

Зеленская поразила "военным" луком в первый день президентского визита в США

16:49

Продукты, генераторы и вещи: россияне полностью уничтожили 300 тонн гуманитарки во Львове

16:41

3 полезные комнатные растения, которые должны быть в каждом доме

16:38

Автоматический запуск Кинжалов: в ВСУ назвали опасность нового самолета РФ

16:35

РФ ударила по Константиновке из С-300: Украина разогнала пропагандистские сомнения

Реклама
16:34

Три знака зодиака будут плакать от счастья: кому повезет уже в октябре

16:29

Украинский актер-воин ВСУ рассказал, как нашел любовь во время войныВидео

16:00

Шпионила из окна: СБУ разоблачила российскую информаторку в Славянске

15:54

Как правильно – "проїзний квиток" или "проїздний": Авраменко объяснил распространенную ошибкуВидео

15:40

Публицист пояснил, допустит ли Путин к выборам в РФ оппозицию

15:20

Оптическая иллюзия покажет, являетесь ли вы реалистом или мечтателем

15:11

В Пенсионном напомнили, кто получит субсидию, а кто останется без нее

15:00

Прошел "Иловайский котел": россияне убили полицейского в ХерсонеФото

14:54

Зерновой конфликт: Шмыгаль поставил жесткий ультиматум Польше и Венгрии

14:40

Что скажут люди: Наталя Холоденко рассказала, как не бояться мнения окружающих

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять