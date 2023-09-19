Наступление ВСУ на юге: Залужный принял важное решение с украинскими командирами

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала провели встречу с командующими бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия".
Участники совещания согласовали последовательность шагов с учетом изменений оперативной обстановки на фронте, сообщил главком ВСУ в своем Telegram.
"Оперативно-стратегическая группировка войск ОСГВ "Таврия". С начальником Генерального штаба провели совместную работу с командующими и командирами бригад оперативно-стратегической группировки. Обсудили и согласовали последовательность наших шагов с учетом изменения оперативной обстановки на фронте, активности противника и всех возможных угроз", - подчеркнул он.видео дня
Залужный также отметил, что "несмотря на яростное сопротивление врага, наши защитники неустанно и решительно продолжают вести наступательные действия для освобождения украинской территории".
Контрнаступление ВСУ
Ранее сообщалось, что оккупанты пытались атаковать ВСУ в районе Андреевки, но получили "по зубам". Силы обороны успешно уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ ликвидировали командующего 31-й бригады ВС РФ. Российский полковник был уничтожен в Андреевке под Бахмутом после взрыва дрона-камикадзе.
Напомним, на Купянском направлении прекратились бои, однако оккупанты применяют артиллерию и авиацию. На этом направлении противник 464 раза обстрелял украинские позиции и 13 раз использовали авиацию, сообщил Евлаш.
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