Наступление ВСУ на юге: Залужный принял важное решение с украинскими командирами

Главком ВСУ провел встречу с командующими бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия".

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Валерий Залужный провел важное совещание / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка,

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала провели встречу с командующими бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия".

Участники совещания согласовали последовательность шагов с учетом изменений оперативной обстановки на фронте, сообщил главком ВСУ в своем Telegram.

"Оперативно-стратегическая группировка войск ОСГВ "Таврия". С начальником Генерального штаба провели совместную работу с командующими и командирами бригад оперативно-стратегической группировки. Обсудили и согласовали последовательность наших шагов с учетом изменения оперативной обстановки на фронте, активности противника и всех возможных угроз", - подчеркнул он. видео дня

Залужный также отметил, что "несмотря на яростное сопротивление врага, наши защитники неустанно и решительно продолжают вести наступательные действия для освобождения украинской территории".

Сообщение В.Залужного / t.me/CinCAFU

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что оккупанты пытались атаковать ВСУ в районе Андреевки, но получили "по зубам". Силы обороны успешно уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ ликвидировали командующего 31-й бригады ВС РФ. Российский полковник был уничтожен в Андреевке под Бахмутом после взрыва дрона-камикадзе.

Напомним, на Купянском направлении прекратились бои, однако оккупанты применяют артиллерию и авиацию. На этом направлении противник 464 раза обстрелял украинские позиции и 13 раз использовали авиацию, сообщил Евлаш.

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