РФ стянула под Работино тысячи элитных десантников на 'мясные штурмы'

Российское командование пытается восстановить Воздушно-десантные войска для наступательных операций.

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Россия перебрасывает элитных десантников под Роботино / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что в течение последних двух недель страна-агрессор Россия, вероятно, усилила 58-ю общевойсковую армию дополнительными Воздушно-десантными подразделениями на Ореховском направлении.

Как отметили в обзоре Минобороны Британии, всего по меньшей мере пять полков НДС из состава 7-й и 76-й дивизий, вероятно, сейчас сосредоточены в нескольких километрах от прифронтового села Работино.

В полном составе эта группировка должна насчитывать около 10 000 элитных десантников. Однако почти эти все подразделения, скорее всего, значительно недоукомплектованы, отметили британские аналитики.

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Руководство НДС, скорее всего, сочтет текущую ситуацию крайне неудовлетворительной.

На протяжении всей войны российское командование пыталось восстановить Воздушно-десантные войска в качестве высокомобильной ударной силы для наступательных операций. Под Работиным десантников используют как пехоту для усиления перегруженных сухопутных войск.

Ситуация на фронте

Напомним, что Россия стягивает новую армию под Марьинку, но ВСУ давят и уничтожают оккупантов. Враг стянул резервы, пытается где-то прощупать нашу оборону там, где мы защищаемся и закрепляемся.

Россия стянула под Бахмут 52 тыс. войск, оккупанты несут большие потери. Агрессорка Россия на восточном направлении в целом собрала около 150 тысяч оккупантов и тысячи единиц техники, рассказал представитель ВСУ Илья Евлаш.

На Бахмутском направлении ВСУ выбивают оккупантов и закрепляются на новых позициях. Силы обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

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