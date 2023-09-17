Россия стягивает новую армию под Марьинку, но ВСУ давят и уничтожают оккупантов

Российская оккупационная армия для атак преимущественно использует пехоту, отметил Штупун.

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Россияне стягивают дополнительную силу / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 59 ОМПБр

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун сообщил, что оккупанты стянули резервы под Марьинку Донецкой области и пытаются штурмовать позиции ВСУ.

По его информации пресс-секретарь в эфире телемарафона "Єдині новини" стало известно, что российская оккупационная армия для атак преимущественно использует пехоту, в частности мотострелковые отряды. Технику сейчас старается максимально беречь.

"Враг стянул резервы, пытается где-то прощупать нашу оборону там, где мы защищаемся и закрепляемся, диверсионно-разведывательными группами. Есть определенные успехи. Пока что мы о них говорить не будем, но наши ребята давят врага и наносят значительные потери", - рассказал он. видео дня

Относительно Таврического направления, по его словам, за минувшие сутки враг потерял 204 человека, также снова начали оккупанты сдаваться в плен.

Штупун добавил, что за прошедшие сутки зафиксировано 4 таких случая.

Ситуация на фронте

Напомним, что Россия стянула под Бахмут 52 тыс. войск, оккупанты несут большие потери. Агрессорка Россия на восточном направлении в целом собрала около 150 тысяч оккупантов и тысячи единиц техники, рассказал представитель ВСУ Илья Евлаш.

Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Токмак. Захватчики укрепляют оборону стратегически важного оккупированного города. Противник устанавливает дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления и роет новые окопы.

В боях за Андреевку россияне открыли огонь по своим. Этот инцидент произошел во время захвата россиян в плен штурмовой группой 2-го механизированного батальона третьей отдельной штурмовой бригады.

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