'ВСУ готовятся к разным сценариям': что РФ задумала на Купянском направлении

Руководитель пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что наступление российской оккупационной армии на Купянском направлении замедлился.
"Прежде всего это связано с тем, что они изрядно по зубам получили возле Новоегоровки. А во-вторых, мне кажется, это связано с формированиями их подразделений. Они перегруппировываются после получения на орехи от ВСУ", - сказал Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".
Спикер подчеркнул, что украинские защитники готовятся к различным сценариям, а разведка постоянно работает для выявления планов противника.
Ситуация на Купянском направлении: что известно
Напомним, что ВСУ отбивают "мясные штурмы" РФ под Купянском. ВСУ построили мощные фортификационные сооружения, заминировали подходы к ним, а также создали глубокоэшелонированную оборону, которую не в состоянии преодолеть противник.
ВСУ дали оккупантам "по зубам" под Купянском, РФ давит на Серебрянское лесничество. Евлаш сообщил, что на востоке Украины продолжаются интенсивные бои-за сутки оккупанты более 1000 раз атаковали позиции украинских бойцов.
РФ применяет свою тактику и на Купянском направлении прекратились бои. За сутки, 13 сентября, на Купянском направлении за сутки не было ни одного боевого столкновения - противник начинает применять свою тактику.
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