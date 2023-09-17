'ВСУ готовятся к разным сценариям': что РФ задумала на Купянском направлении

Украинские военные готовятся к различным сценариям, а разведка постоянно работает для выявления планов противника.

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На Купянском направлении затишье на поле боя / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, 22 отдельная механихированная бригада

Руководитель пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что наступление российской оккупационной армии на Купянском направлении замедлился.

"Прежде всего это связано с тем, что они изрядно по зубам получили возле Новоегоровки. А во-вторых, мне кажется, это связано с формированиями их подразделений. Они перегруппировываются после получения на орехи от ВСУ", - сказал Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".

Спикер подчеркнул, что украинские защитники готовятся к различным сценариям, а разведка постоянно работает для выявления планов противника.

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Ситуация на Купянском направлении: что известно

Напомним, что ВСУ отбивают "мясные штурмы" РФ под Купянском. ВСУ построили мощные фортификационные сооружения, заминировали подходы к ним, а также создали глубокоэшелонированную оборону, которую не в состоянии преодолеть противник.

ВСУ дали оккупантам "по зубам" под Купянском, РФ давит на Серебрянское лесничество. Евлаш сообщил, что на востоке Украины продолжаются интенсивные бои-за сутки оккупанты более 1000 раз атаковали позиции украинских бойцов.

РФ применяет свою тактику и на Купянском направлении прекратились бои. За сутки, 13 сентября, на Купянском направлении за сутки не было ни одного боевого столкновения - противник начинает применять свою тактику.

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