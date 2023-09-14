Когда новые "мобики" появятся на фронте и повлияет ли это на войну: эксперт раскрыл план Путина

Начать мобилизацию в России Кремль способен уже в октябре-декабре.

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Россия готовит очередную волну мобилизации / https://ua.depositphotos.com/ и Минобороны РФ

Москва уже может проводить мобилизацию. Накапливание сил и средств будет происходить несколько месяцев - ориентировочно до Нового года.

Как рассказал в интервью Главреду бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун, это вряд ли подорвет режим Путина, хотя протесты не исключены.

"У "элит" некем заменить Путина, альтернативу ему не подготовили. Кремль боится мобилизации и способен провести ее только в октябре-январе. Если организация мероприятия затянется, неминуемо начнутся протесты. Россияне будут протестовать против Путина, потому что поймут: их непонятно для чего гонят на убой. Это не повлияет на результаты президентских выборов, но создаст негативный фон", - объяснил Ягун.

Он добавил, что процесс может затянуться на несколько месяцев.

"Для выполнения ранее подписанного указа Путина начнется призыв, мобилизационный резерв будут накапливать несколько месяцев, ориентировочно до Нового года. Смогут ли россияне наскрести нужное им количество людей - вопрос открытый", - сказал эксперт.

В прошлый раз за несколько месяцев российские власти смогли мобилизовать примерно 300 тысяч человек. Но каждый день ситуация с качеством призывников лишь ухудшается, отметил Ягун.

"Россия уже использовала уголовный ресурс, который привлекался из тюрем, а сейчас активно пытается призвать на войну малообеспеченные слои населения и национальные меньшинства, которые загнаны в кабальные принуждения", - рассказал генерал-майор запаса.

По словам Ягуна, людей, которых можно было бы забрать на войну, становится все меньше - в России не хватает людей даже на производствах.

Ягун также считает, что качество российских подразделений будет лишь ухудшаться.

"Украинская разведка ранее уже сообщала, что профессиональная армия Российской Федерации закончилась в конце 2022 года. Осталось определенное количество офицеров, остальные - мобилизованные, которых пытаются приучить к тем требованиям, которые есть в армии", - подчеркнул он.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Мобилизация в России

Слухи о проведении Путиным второй волны мобилизации ходят по меньшей мере с зимы 2023 года. Правда, в апреле британская разведка сообщала, что Кремль ее временно отложил.

В настоящее время Россия вынуждена перебрасывать имеющиеся резервы с одного участка на другой, тем самым время от времени оголяя позиции оккупантов.

По данным ГУР, Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек. При этом каждый месяц на войну против Украины призывают от 20 до 22 тысяч россиян, сказал Кирилл Буданов.

Эксперт Олег Жданов в комментарии Главреду, в свою очередь, констатировал, что в совокупности с поставками России боеприпасов КНДР "это усложнит задачу ВСУ по разгрому российской армии".

"Если сейчас противник будет спасаться силами, имеющимися в наличии, и будут проводить при этом новую волну мобилизации в РФ, то в декабре-январе мы получим новую российскую армию, хорошо оснащённую, численностью 400-700 тысяч человек", - объяснил Жданов.

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