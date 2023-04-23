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Россия отложит новую мобилизацию: в разведке Британии объяснили причины

Андрей Ганчук
23 апреля 2023, 13:55 обновлено 23 апреля, 14:23
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Минобороны оккупантов РФ и ЧВК Вагнер конкурируют за вербовку призывников, а Москва пытается избежать новой волны мобилизации, считают аналитики.
ВСУ, войска РФ
В России пытаются избежать новой мобилизации, чтобы не усилить напряженность в обществе - разведка Британии / Коллаж 24 ОМБр, Минобороны РФ

Министерство обороны оккупантов России запустило масштабную кампанию по набору "добровольцев" для войны против Украины и пытается избежать новой мобилизации и роста напряженности в обществе. ЧВК Вагнер теперь конкурирует с ведомством за призывников. Минобороны планирует набрать 400 000 новых контрактников, однако им вряд ли удастся достичь своей цели. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии от 23 апреля речь идее о том, что в стране-агрессоре России развернули масштабную кампанию по набору призывников. Власти апеллируют к якобы "престижности" военной профессии и обещают финансовые выгоды.

Группировка ЧВК Вагнера, в свою очередь, после того как ей ограничили возможность вербовать заключенных, теперь конкурирует за ограниченный пул призывников с министерством обороны.

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По мнению британских специалистов, Москва вряд ли сможет набрать 400 000 контрактников для войны.

"Остается очень маловероятным, что кампания привлечет 400 000 добровольцев, о которых сообщало Министерство обороны РФ", - считают в разведке.

Так британцы добавили, что власти РФ пытаются отложить масштабную мобилизацию на более долгий срок, чтобы снизить риски внутренних противостояний.

"Власть почти наверняка стремится отложить любую новую, открытую обязательную мобилизацию на как можно более долгий срок, чтобы минимизировать внутренние разногласия", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

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Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сказал, что решение о переходе ВСУ в контрнаступление примет Генеральный штаб. По словам чиновника, у Украины есть несколько сценариев для последующего наступления.

Согласно сведениям американского агентства Bloomberg, силы обороны Украины могут перейти в контрнаступление в мае. Войска способны атаковать сразу на нескольких направлениях. Возможен сценарий, при котором ВСУ сделают рывок на 30 км на Мелитопольском направлении, чтобы взять под огневой контроль "сухопутный коридор" захватчиков в Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что контрнаступление ВСУ будет успешным. По его словам, армия Украины уже показала свою способность эффективно освобождении территории, когда отбросила оккупантов РФ от Киева, Харькова и Херсона.

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