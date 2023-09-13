Встреча двух диктаторов: о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войну

Российско-украинская война истощает не только украинские запасы оружия, но и российские. Однако, в отличие от РФ, у Киева есть "доноры", которые способны обеспечить ВСУ всем необходимым без лишних разговоров. Тогда как изолированной стране-агрессору приходится искать "друзей" в крайне узком кругу автократий.

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Ким Чен Ын встретился с Путиным в России / Коллаж Главреда. Фото: North Korea's Korean Central News, Минобороны РФ, скриншот виде

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Изолированному российскому диктатору Владимиру Путину сегодня остается разве что принимать таких же маргиналов у себя дома (помним, что даже на саммит G20 Москва отправила главу МИД Сергея Лаврова). С северокорейским "лидером" Ким Чен Ыном Кремль "на связи" с первых дней полномасштабного вторжения. Тот же не скрывал симпатий к агрессии россиян и даже пытался подражать ей в международной политике.

С одной стороны, "коллаборация" двух террористических государств, которые в итоге нашли общий язык в антизападной риторике и угрозах соседним странам, уже никого не удивляет. В конце концов, так было и с углублением сотрудничества россиян с Ираном, "плодом" которого стали поставки дронов-камикадзе "Shahed". С другой стороны, вызывает вопрос сама поездка Ким Чен Ына во Владивосток и такое "публичное" освещение того, что, по логике страны, ведущей агрессивную войну, должно было бы приниматься "за закрытыми дверями". Впрочем, атмосферу "недосказанности" российские власти все же сохранили.

КНДР давно помогает режиму Путина

Был лишь вопросом времени выход сотрудничества КНДР и России в публичную плоскость. Ведь еще в ноябре США сообщали, что Пхеньян обеспечивал российских оккупантов артснарядами.

Тогда же СМИ стало известно, что в КНДР начали шить зимнюю форму для российских военных. Этим, по словам источников Radio Free Asia, занимался ряд фабрик. Материалы для них поставляла Россия.

При этом КНДР пыталась скрыть реальное место назначения поставок оружия и создать впечатление, что оно предназначается для стран Ближнего Востока или Северной Африки.

На фоне приезда Ким Чен Ына в США 12 сентября США сделали заявление, предупредив Пхеньян о новых санкциях в случае очередной передачи оружия для Москвы.

Приезд Ким Чен Ина в РФ как "политический демарш" Китая

Ким Чен Ын, как положено настоящему диктатору, появился во Владивостоке эффектно - в бронепоезде, под сопровождение российских "ряженых" офицеров. "Уважаемому товарищу" даже постелили красную дорожку и установили деревянную лестницу. Как говорится - "дьявол в деталях".

Смотрите, как Ким Чен Ына встречали в России:

/ Скриншот

Уже на следующий день, во время встречи с Путиным, Ким Чен Ын сделал резкое заявление об Украине, этим окончательно означив свою политическую и военную поддержку России. В нем северокорейский диктатор также пожелал оккупантам "победы".

Зато российский президент Владимир Путин, обсуждая результаты переговоров, заявил, что "увидел перспективы войско-технического сотрудничества с КНДР". Однако, что очевидно, рассказывал обо всем "обтекаемо".

"Состоялся очень откровенный обмен мнениями о ситуации в регионе, по двусторонним отношениям... Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике. Они и космос пытаются развивать. У нас компетенции хорошие. Покажем новый космодром", - цитирует Путина российское агентство "Интерфакс".

В свою очередь, спикер Путина Дмитрий Песков добавил, что северокорейцы "серьезно заинтересованы в реанимировании сотрудничества" с Россией.

Помимо четырехчасовой встречи на космодроме "Восточный", также состоялся разговор двух диктаторов "тет-а-тет".

Военный эксперт Олег Жданов в эксклюзивном комментарии для Главреда отметил другой момент. Он назвал визит Ким Чен Ына в Россию "политическим демаршем Китая".

"Визит Ким Чен Ына в Россию - это в большей мере политический демарш Китая в отношении Соединенных Штатов Америки. Это большие геополитические торги. Что выторговывает Китай, сказать сложно – об этом пусть гадают политологи. На мой взгляд, Китай выторговывает у США преференции для себя, демонстрируя свою готовность поддержать Россию в войне против Украины и не дать россиянам проиграть. Условно говоря, позиция Пекина такова – или Штаты нам уступают, или мы даем России необходимое оружие", - объяснил Жданов.

Какое оружие КНДР может передать России и как Москва собирается "платить"

Как писал Financial Times, речь идет о поставках не только артснарядов, но и баллистических ракет малого радиуса действия. Агентство Reuters замечало со ссылкой на данные Белого дома, что РФ хочет закупить у Северной Кореи "буквально миллионы" снарядов и ракет.

Олег Жданов в комментарии Главреду уточнил, что, скорее всего, на переговорах поднимался вопрос поставок снарядов для ствольной и реактивной артиллерии, а также поставки "Градов", за которыми охотится и Украина.

Утверждалось, что Пхеньян имеет большой запас боеприпасов, совместимых с оружием советских времен. В ответ РФ пообещала "отплатить" нефтью, зерном, другой военной техникой.

Жданов же предположил, что Россия будет просить у КНДР "как минимум 3 миллиона снарядов" и "пару сотен стволов вместе с боеприпасами", так как мощностей собственного ВПК, чтобы покрыть нужды армии, у агрессора не хватает.

Хотя боеприпасы из КНДР вызывают подозрения после обстрела КНДР острова Энпхен, когда северокорейская армия выпустила около 170 снарядов. Согласно отчету Вашингтонского проекта 38 North, более половины этих снарядов упали в воду вокруг острова, а около 20% из них не взорвались.

Как оружие Северной Кореи повлияет на ход войны в Украине

В Украине относительно возможных увеличений поставок оружия Северной Корее для России реагируют, в целом, сдержанно. В частности, представитель ГУР Андрей Юсовзаметил, что "катастрофы из этого делать не стоит". Хотя и признал, что для фронта это "плохие новости".

Северокорейское оружие, по словам Юсова, поможет захватчикам продержаться в обороне еще какое-то время.

"Такие запросы со стороны России существуют. Любая поставка для агрессора вооружения со стороны - это плохие новости для передовой и линии фронта. Говорить, что это кардинально изменит ситуацию на линии фронта? Нет, это нельзя говорить. Поможет ли оккупантам это продолжить оборонительные операции? Да, безусловно", - высказался представитель ГУР.

Андрей Юсов также предполагает, что решение КНДР в отношении России может подтолкнуть Запад усилить помощь ВСУ.

Этого же мнения и представитель Республиканской партии США Борис Пинкус. Впрочем, американец уточняет, что речь идет прежде всего об одобрении американским президентом Джо Байденом передачи Украине ATACMS, что тормозилось Вашингтоном из-за страха "эскалации" войны.

Военный эксперт Олег Жданов, в свою очередь, констатировал, что это усложнит задачу ВСУ по разгрому российской армии.

"Все наши усилия будут сведены к нулю, поскольку снова активизируется российская артиллерия, и мы опять будем заниматься вопросами контрбатарейной борьбы вместо разгрома пехоты. Скажем так, это очень усложнит нам задачу по разгрому российской армии. Если сейчас противник будет спасаться силами, имеющимися в наличии, и будут проводить при этом новую волну мобилизации в РФ, то в декабре-январе мы получим новую российскую армию, хорошо оснащённую, численностью 400-700 тысяч человек", - сказал он в комментарии Главреду.

Материал подготовили: Яна Ставская, Надежда Майная

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