"Россия от этого не откажется": в ГУР предупредили, чего ждать от обстрелов РФ осенью

Оккупанты регулярно используют для атак новопроизводимые ракеты. Но производство таких ракет в РФ не успевает пополнять запасы захватчиков.

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В ГУР предупредили, чего ждать от обстрелов РФ в ближайшее время/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Угроза массированных ракетных ударов страны-агрессора России по Украине сохраняется. Оккупанты не откажутся от этой практики и продолжат атаковать наше государство ракетами в этот отопительный сезон.

В частности, стоит быть готовыми к тому, что захватчики будут бить по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что РФ использует различные сценарии ударов. В прошлом году захватчики совершали чрезвычайно массированные ракетные удары, но сейчас таких ударов нет, потому что у оккупантов осталось не так много ракет.

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"В целом, с начала полномасштабного российского вторжения, пик одноразового выпуска ракет по территории Украины – 120. Сейчас таких массированных ракетных ударов мы не наблюдаем. Это во многом связано с использованием Россией ракетного запаса и с ограниченными возможностями производства. Но, да, угроза ракетных ударов, в частности по объектам энергетической инфраструктуры, сохраняется. Понятно, что государство-террорист не откажется от этой практики", – отметил Юсов.

Также он рассказал, что страна-агрессор регулярно использует для ударов по Украине новоизготовленные ракеты. Сейчас Россия может производить за месяц десятки ракет "Калибр" и меньшее количество единиц "Искандеров".

Такое производство не покрывает расходы и не позволяет оккупантам восстановить такие запасы, которые у них были до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

"За счет "серого импорта", контрабанды они какие-то моменты закрывают, но полностью это не закрывает потребности российского ВПК", – отметил Юсов.

Он добавил, РФ также регулярно применяет новопроизводимые дроны.

"Если говорить о дронах, – они все из новых партий. Но это в основном не российские дроны, если мы говорим о Shahed. Это всё крупноузловая сборка иранских ударных дронов с определенными элементами, материалами, произведенными непосредственно на территории РФ", – рассказал представитель ГУР.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Удары РФ ракетами и дронами по Украине

В Киеве прогремели взрывы в ночь на 6 сентября во время воздушной тревоги. Оккупанты атаковали столицу Украины, работало ПВО. Из самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х – 101/555/55. одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно – баллистического.

Также в ночь на 6 сентября состоялся ночной удар РФ "Шахедами" по Одесчине. В течение почти трех часов РФ атаковала Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. В результате атаки погиб сотрудник агропредприятия – он получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

В Воздушных силах ВСУ позже рассказали, что в ночь на 6 сентября РФ ударила по Украине дронами и баллистикой. Всего были зафиксированы 33 вражеские воздушные цели – дроны, ракеты Х-101/Х-555/х-55 и один "Искандер", уничтожено 23 воздушные цели.

Кроме этого в этот же день в Запорожье прогремел взрыв – РФ ударила по гражданскому объекту в одном из районе областного центра. В результате атаки подвергся разрушениям объект гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие.

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