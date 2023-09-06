В Запорожье прогремел взрыв: РФ ударила по гражданскому объекту, есть пострадавшие

В среду, 6 сентября, в городе Запорожье прогремел мощный взрыв. В результате атаки подвергся разрушениям объект гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие.
Воздушные силы ранее предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. В Запорожской области, на востоке и на юге страны была объявлена тревога.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил в Telegram, что в 10:24 российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов города Запорожье.
В результате атаки подвергся разрушениям объект гражданской инфраструктуры.
Известно о двух пострадавших лицах. Это работники предприятия.
На месте работают соответствующие службы.
Ночная атака РФ на Украину
Рано утром 6 сентября в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и по всей Украине объявили воздушную тревогу.
В столице обломки ракеты упали на торговое предприятие. Произошло возгорание. Жертв и пострадавших не обнаружено.
Также ночью 6 сентября российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе "Шахед" Одесскую область. В результате атаки погиб человек - сотрудник агропредприятия. Он получил тяжелые ранения и скончался в больнице.
В нескольких населённых пунктах области зафиксированы разрушения и пожары. Также повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего было зафиксировано 33 вражеские воздушные цели, в том числе дроны, крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 и одна баллистическая ракета "Искандер-М". Были уничтожены 23 воздушные цели.
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