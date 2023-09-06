РФ ударила по Украине дронами и баллистикой: уничтожены 23 воздушные цели

Ночью 6 сентября российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего зафиксировано 33 вражеские воздушные цели:
- 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
- 25 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины были уничтожены 23 воздушные цели:
- 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 баллистическая ракета "Искандер-М";
- 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
Ночная атака РФ по Украине
Рано утром 6 сентября в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и по всей Украине объявили воздушную тревогу.
В столице обломки ракеты упали на торговое предприятие. Произошло возгорание. Жертв и пострадавших не обнаружено.
Также ночью 6 сентября российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе "Шахед" Одесскую область. В результате атаки погиб человек - сотрудник агропредприятия. Он получил тяжелые ранения и скончался в больнице.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в течение почти трех часов РФ атаковала Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.
В нескольких населённых пунктах области зафиксированы разрушения и пожары. Также повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.
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