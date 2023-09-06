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Врезался пьяный водитель: на Кировоградщине в жутком ДТП погиб военный с дочерью

Алёна Воронина
6 сентября 2023, 14:34 обновлено 6 сентября, 14:34
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Супруги с 8-летней дочерью возвращались в авто домой, когда в них въехал другой автомобиль. Военный погиб на месте, а его дочь Ульяна скончалась в больнице.
Авария, ДТП, погибшие военный с ребенком
В Кировоградской области в ДТП погиб военный с дочкой/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Кировоградской области, Facebook Николай Спащук

В Кировоградской области в жуткой аварии погибли военный и его 8-летняя дочь. ДТП произошло тогда, когда 40-летний военный Николай Спащук с женой Еленой и дочерью Ульяной возвращались домой после посещения отца Николая. В какой-то момент в их авто врезался другой автомобиль, выехавший на встречную полосу.

Мужчина погиб на месте аварии, а его дочь скончалась в больнице. Удар пришелся на левую сторону автомобиля, где как раз и находились воин с дочкой, сообщает "Обозреватель".

Жена Елена, сидевшая на правом переднем сиденье, получила травмы во время ДТП. Но когда женщина узнала о смерти дочери, то попала в реанимацию с инсультом.

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Семья из села Дмитровка Горишнеплавновской городской общины Полтавской области. Авария произошла поздно вечером 26 августа на трассе Стрый – Изварино возле Пятихаток.

"Увидела свет и почувствовала удар"

В день трагедии семья ездила навестить отца военного, с которым он не виделся на протяжении многих лет. ДТП произошло тогда, когда они возвращались домой. Николай, приехавший в отпуск домой, сидел за рулем авто, его жена Елена была рядом на пассажирском сиденье, а дочь Ульяна – позади, за креслом отца.

"Мама помнит, что смотрела в лобовое стекло, когда вдруг увидела далекий свет другого автомобиля, который выскочил на встречку, и почувствовала удар", – рассказывает старшая дочь супругов Анастасия Спащук.

Авто семьи вылетело в кювет и перевернулось. Далее Елена помнит, как она выбралась из машины и звала на помощь. К ним подбежал военный, по словам женщины, возможно, это был военный медик. Он вытащил Ульяну из автомобиля, завернул ее в плед и сделал укол. Далее он перебинтовал ей голову. Муж Елены, Николай, уже был мертв.

Ребенок еще дышал, когда его привезли в больницу

Ребенка привезли в детскую областную больницу. Ульяна еще дышала, но спасти ее уже не удалось.

Ее повезли в реанимацию, но через несколько минут сообщили, что девочки больше нет. После этой новости у мамы ребенка случился инсульт и ее забрали в реанимацию.

В Кировоградской области в жутком ДТП погиб военный с дочерью
В Кировоградской области в ДТП погиб военный с дочерью/ Facebook Николай Спащук
В Кировоградской области в жутком ДТП погиб военный с дочерью
В Кировоградской области в ДТП погиб военный с дочерью/ Facebook Николай Спащук

Водитель другого авто ехал выпивший

Старшая дочь семьи Анастасия рассказывает, что виновника аварии 30-летнего Юрия С. взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.

"Мне известно, что в этот день он выпивал вместе со своей сестрой и ее мужем. Мои друзья снимали место ДТП. Там мы нашли 37 банок из-под пива, на переднем сиденье лежали чипсы. Стрелка спидометра его машины остановилась на цифре 135 км/ч. Драгер показал 1,32 промилле алкоголя в крови", – рассказала Анастасия.

Согласно данным следствия, водитель другого авто нарушил правила дорожного движения, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем погибшего.

Ранее сообщалось, что в Британии в ДТП погибла беженка и двое детей. Выжила из всей семьи лишь 15-летняя девочка. Она потеряла своего отца в феврале в Украине, а затем – всю свою семью в аварии в Великобритании.

Также ранее сообщалось, что в Австрии в ДТП погибли 4 украинцев, из них двое-дети. Водитель транспортного средства заснул на несколько секунд, в результате чего автобус пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, которая была под трассой.

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война в Украине ДТП Кировоградская область вторжение России
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