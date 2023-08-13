Водитель автобуса уснул: в Австрии в ДТП погибли 4 украинцев, из них двое – дети

В Австрии в смертельной ДТП погибли четверо украинцев – двое взрослых и двое детей. Одному ребенку, который погиб, было несколько месяцев, другому – 3 года. Известно, что двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой погибших детей.
Об этом сообщает RMF FM. Отмечается, что трагедия произошла около 7 часов утра в субботу, 12 августа по направлению к Вене на автодороге между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен.
Микроавтобус перевернулся, пробил перила моста, после чего упал на грунтовую дорогу, которая пролегала под трассой.
Водитель, который выжил в аварии, признался, что он заснул за рулем на несколько секунд.
В транспортном средстве ехали еще трое взрослых и один ребенок. Ребенок получил легкие ранения, трое взрослых – легкие травмы.
"Мы уже можем подтвердить информацию, установленную с австрийской полицией, что это было транспортное средство с польскими регистрационными номерами, а ехали в нем граждане Украины. Граждан Польши в нем не было", – рассказал замглавы МИД Польши Павел Яблонский.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель сбил военных на блокпосту, один нацгвардеец погиб. 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, его 26-летнего сослуживца с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
Напомним, ранее произошла смертельное ДТП на Харьковщине: коп за рулем авто сбил девочку на "зебре". 15-летняя Альбина Харченко возвращалась домой после занятий по актерскому мастерству в районе населенного пункта Песочин, но не дошла.
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