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Водитель автобуса уснул: в Австрии в ДТП погибли 4 украинцев, из них двое – дети

Алёна Воронина
13 августа 2023, 15:14 обновлено 13 августа, 15:16
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Водитель транспортного средства заснул на несколько секунд, в результате чего автобус пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, которая была под трассой.
ДТП с украинцами в Австрии
В Австрии в ДТП погибли 4 украинцев, из них двое – дети/ коллаж: Главред, фото: polizei.gv.at, ua.depositphotos.com

В Австрии в смертельной ДТП погибли четверо украинцев – двое взрослых и двое детей. Одному ребенку, который погиб, было несколько месяцев, другому – 3 года. Известно, что двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой погибших детей.

Об этом сообщает RMF FM. Отмечается, что трагедия произошла около 7 часов утра в субботу, 12 августа по направлению к Вене на автодороге между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен.

Микроавтобус перевернулся, пробил перила моста, после чего упал на грунтовую дорогу, которая пролегала под трассой.

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Водитель, который выжил в аварии, признался, что он заснул за рулем на несколько секунд.

В транспортном средстве ехали еще трое взрослых и один ребенок. Ребенок получил легкие ранения, трое взрослых – легкие травмы.

"Мы уже можем подтвердить информацию, установленную с австрийской полицией, что это было транспортное средство с польскими регистрационными номерами, а ехали в нем граждане Украины. Граждан Польши в нем не было", – рассказал замглавы МИД Польши Павел Яблонский.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель сбил военных на блокпосту, один нацгвардеец погиб. 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, его 26-летнего сослуживца с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Напомним, ранее произошла смертельное ДТП на Харьковщине: коп за рулем авто сбил девочку на "зебре". 15-летняя Альбина Харченко возвращалась домой после занятий по актерскому мастерству в районе населенного пункта Песочин, но не дошла.

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