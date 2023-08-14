"Постоянно маневрируют, чтобы их не нашли морские дроны": Жданов оценил обстановку с вражескими кораблями

После поражения морскими дронами русских кораблей ситуация в Черном море кардинально изменилась в пользу Украины, считает военный эксперт Олег Жданов.

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В последнее время СБУ обеспечила Украине некоторые военные успехи - Жданов/ коллаж Главред, фото УНИАН

Атаки морскими дронами, которые организовывает СБУ на корабли российского флота, полностью поменяли ситуацию на Черном и Азовском морях – в пользу Украины. Об этом на своем YouTube-канале заявил известный военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в последнее время СБУ своими спецоперациями обеспечила нашей стране прежде всего некоторые военные успехи.

Кроме того, говорит Жданов, заметно поменялась военная ситуация в акватории Черного моря. Также сообщается, что российские военные корабли – чтобы не стать новыми целями для украинских беспилотников, вынуждены постоянно маневрировать.

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Эксперт, ранее эскадра российских кораблей, выходившая в открытое море, чтобы совершить пуски ракет, ложилась в дрейф и ожидали команды "пуск".

"А сейчас они постоянно маневрируют, чтобы их не нашли морские дроны – подчеркнул военный эксперт", – подытожила она.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись на 16-19 км и достигли "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении. Защитники Украины существенно продвинулись на двух основных направлениях и движутся к Азовскому морю. Это заставило РФ перебрасывать свои войска с других направлений.

ВСУ ударили по двум складам БК и скоплению оккупантов в Олешках. Громкие взрывы не прекращались очень долго, ведь после попадания на складах боекомплекта началась детонация.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что ВСУ держат под огневым контролем все военные объекты РФ в Крыму. По его словам, ВСУ достанут оккупантов во всех уголках Крыма. Также в воздушных силах заявили, что РФ не просто так перекрывала Крымский мост после взрывов.

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