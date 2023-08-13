Завеса была, но есть нюанс: эксперт объяснил, что случилось на Крымском мосту

Эксперт Иван Ступак исключил, что вчерашняя атака на Крымский мост была ИПСО россиян.

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Крымский мост снова атакован / Коллаж Главред. Фото: скриншот, Telegram "Крымский ветер"

В результате вчерашней воздушной атаки Крымский мост мог как минимум получить повреждения.

Как рассказал в эфире FREEDOM военный эксперт Украинского института будущего, Иван Ступак, дым в данном случае оккупантам не помог, хотя враг его и использовал.

"Когда появляется много дыма у Керченского моста, это означает, что включена малая завеса с целью скрыть мост от вероятного противника. Понятно, что дым распространяется не так, как хотелось бы. По задумке он должен обволакивать сооружение, прятать его от беспилотников. Что интересно. В сети есть видео от очевидца, когда кораблик, скорее всего туристический, плывет - и они комментируют: было четыре "прилета". Кто-то добавляет: было больше. То есть, как минимум четыре беспилотника достигли своих целей. Это, конечно, слухи, что там что-то упало", - рассказал Ступак.

Эксперт не верит, что очередная атака на мост через Керченский пролив могла быть организована кремлевской пропагандой.

"Если такие ИПСО планируются, то они должны планироваться с целью глорификации страны, которая защищается. Вот здесь какой-то разнобой, внятной позиции РФ нет. Они пояснить ничего не могут. Судя по всему, как минимум очередное повреждение Крымского моста было", - высказался Ступак.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак – ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем, основатель и руководитель ООО "Агентство безопасности 1901" (г. Киев), консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, пишет Украинский институт будущего.

Крымский мост - последние новости

12 августа в сети появились фото и видео окутанного в дыму Крымского моста. Сообщалось о взрывах и работе российской ПВО.

Оккупанты перекрывали транспортное движение, а гауляйтер Крыма Сергей Аксенов пожаловался на ракетную атаку. Все ракеты были якобы сбиты.

Утверждалось, что дым над мостом - это "завеса". В то же время пользователи справедливо отмечали, что вместе с белого цвета "завесой" над объектом поднимался и темный столб дыма.

Последний раз Крымский мост атаковали неизвестные беспилотники 17 июля. Тогда взрывом была повреждена одна опора и автополотно. Движение осуществлялось реверсивным образом.

"Бавовна" замедлила поставки БК через мост российской южной группировке, объясняла спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Украина официально ответственность за совершение атак не брала.

По мнению эксперта Петра Черныка, "добить" Крымский мост только комбинированным методом - и дронами, и ракетами, поскольку оккупанты стянули к объекту чуть ли не все имеющиеся на полуострове ПВО.

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