Это не морские дроны: названо оружие, способное 'убить' Крымский мост

Поразить Крымский мост сложно из-за накопления систем российской ПВО.

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Мост "защищают" С-350, С-400 и даже С-500 / коллаж Главред. Фото: Military Media Center, Telegram Дениса Казанского, MBDA

Крымский мост в Керченском проливе уничтожат не морские дроны, отметил во время круглого стола в Military Media Center военный эксперт Петр Черник.

Черник объяснил, что протяженность военного объекта оккупантов составляет 18 километров, поэтому его будет сложно "перерезать".

"Мы должны понимать, что Керченский мост очень длинный. Его длина составляет 18 километров. Для того, чтобы его по-настоящему "перерезать", он должен быть взят под полный огневой контроль. Я себе трудно представляю, как это можно сделать надводными системами, а вот ракеты - это именно тот ответ", - сказал Черник. видео дня

Однако и здесь есть определенные нюансы, заметил экперт. Мост оккупанты прикрывают системами ПВО лучше, чем Москву.

"Все самое лучшее, начиная от С-350, С-400 и даже С-500, все сосредоточено там. Плюс радиоэлектронная борьба. На мой взгляд, философия конечного поражения Керченского моста - это большое количество ракетных залпов в сочетании с воздушными беспилотниками", - добавил Черник.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Удары по Крымскому мосту

17 июля неизвестные беспилотники атаковали Крымский мост, взрывом была повреждена одна опора и автополотно. Движение транспорта осуществлялось реверсивным образом.

Украина ответственность за взрывы не брала и их не подтверждала. Впрочем, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что "хлопок" замедлил поставки БК южной группировке войск России - на направлении, где происходят активные контрнаступательные действия ВСУ.

"То есть, они получают то, что запланировали, но с опозданием в несколько суток. Имеем сейчас определенную преференцию, что можем за эти несколько суток "подчистить" им запасы настолько, чтобы им нечем было работать. И мы работаем", - говорила Гуменюк.

Всего в июле произошло три громких инцидента недалеко от Крыма.

Уже в августе был атакован российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в Новороссийске и нефтеналивной танкер "Сиг" у берегов оккупированного полуострова. Оба были серьезно повреждены, и их пришлось спасать буксирами.

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