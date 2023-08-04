Из-за 'бавовны' в Крыму оружие к оккупантам идет с опозданием - ОК 'Юг'

ВСУ сейчас "чистят" имеющиеся у оккупантов запасы оружия непосредственно на фронте.

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Крымский мост является важным логистическим маршрутом оккупантов / Коллаж: Главред, Фото: defence-ua.com, скриншот

Регулярные взрывы на Крымском и Чонгарском мостах замедлили поставки войск и оружия группировке оккупантов, рассказала в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Повреждение мостов привело к замедлению и усложнению логистики врага. То есть, она продолжается, но продолжается чрезвычайно медленно, что не соответствует темпу развития боевых действий, а также чрезвычайно ослаблена, что не соответствует потребностям фронта самих оккупантов", - пояснила она.

Гуменюк уточнила, что пока речь идет только о задержке поставок.

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"То есть, они получают то, что запланировали, но с опозданием в несколько суток. Имеем сейчас определенную преференцию, что можем за эти несколько суток "подчистить" им запасы настолько, чтобы им нечем было работать. И мы работаем", - подчеркнула она.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк-украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Взрывы на Крымском и Чонгарском мостах

17 июля на Крымском мосту, через который идет основная часть поставок оружия южной группировке захватчиков, прогремели новые взрывы. Оккупанты обвинили Украину в атаке надводных дронов.

Взрывом тогда повредили автополотно, сообщалось о двух погибших. Сейчас движение на Крымском мосту осуществляется реверсивным способом.

Уже 22 июня был атакован и Чонгарский мост, который соединял материковый украинский юг с Крымом. Он тоже является одним из важных логистических маршрутов россиян. По словам эксперта Михаила Жирохова, РФ может починить его за неделю-две, но это время будет очень важным для фронта.

Как писал The Times, отныне ВСУ могут пойти на восток от Бахмута и повернуть на юг в Донецк, продвинуться на юг от Угледара до Мариуполя или выйти в Токмак, затем в Мелитополь, чтобы изолировать Крымский полуостров и все российские войска.

По мнению майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, если украинским войскам не удастся разрушить "сухопутный коридор" ВС РФ в Крым, то в августе защитники по крайней мере уже смогут его контролировать огнем.

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