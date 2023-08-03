В Украине наладили мощное производство боеприпасов

В производстве боеприпасов Украина внутренне вышла на неплохие результаты, считает Дмитрий Кулеба.

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Украина изготавливает и накапливает оружие / коллаж: Главред, фото: Википедия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в Украине создали промышленную мощность, которая может удовлетворять потребности при наличии комплектующих, необходимых для производства снарядов.

Как рассказал Кулеба для Интерфакс-Украина, что система производства боеприпасов для Украины таки заработает. Но стоит учитывать, что речь идет о ЕС, где очень много разных норм и процессов.

"По боеприпасам мы вышли внутренне на неплохие результаты. Надо отдать должное команде Александра Камышина и АО "Украинская оборонная промышленность", - подчеркнул он.

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Также Кулеба добавил, что ранее МИД преимущественно был сконцентрирован на поиске снарядов в мире. Однако сегодня добавился не менее важный параллельный трек - поиск комплектующих, необходимых для производства боеприпасов в Украине.

"Мы видим, что создана промышленная мощность, и она может работать и удовлетворять не полностью, но неплохо наши потребности, если будет поставка пороха, смесей и, условно скажем, комплектующих, необходимых для этого", - заявил министр.

Напомним, что в ВСУ объяснили изменения ситуации на фронте. Защитники Украины только за прошедшую неделю уничтожили семь складов боеприпасов врага на Левобережье, и после этого уменьшилось количество обстрелов.

Эксперт объяснил, почему РФ перебрасывает Ту-95 на аэродром в Энгельсе. Александр Коваленко сообщил, что Москва практически не защищена ПВО и единственная надежная защита Москвы от неизвестных летающих объектов неизвестного происхождения - это здания.

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