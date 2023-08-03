ВСУ готовятся "отрезать" РФ от Крыма: эксперт дал четкий прогноз боев на август

ВСУ могут и не выйти на побережье Азовского моря в августе.

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Россияне могут перебросить резервы на юг / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, УНИАН

ВСУ могут если и не разорвать, то хотя бы перекрыть "сухопутный коридор" россиян в оккупированный Крым. Однако может возникнуть и другая ситуация, рассказал в интервью Главреду военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его мнению, у россиян есть возможность усилить южную группировку своих войск новыми резервами.

"Москва способна усилить свои войска на этом участке фронта за счет ослабления другого. Россияне так уже делали, а в то же время заявляли, что перебрасывают резервы из глубины своей страны, где уже нет подразделений, которые можно было бы отправить на войну", - считает майор запаса ВСУ.

При таком сценарии в августе ВСУ могут и не выйти на побережье Азовского моря. При этом, замечает эксперт, защитники способны подойти к позициям ВС РФ, что позволит простреливать артиллерией сухопутный коридор. И тогда фактически Украина перекроет этот путь.

"Не будем говорить о датах, но получается, что ко Дню Независимости наши войска могут выйти к Азовскому побережью. Дай Бог, чтобы так и произошло", - добавил Гетьман.

Смотрите видео, как Алексей Гетьман делает прогноз по деоккупации юга:

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Контрнаступление ВСУ и деоккупация Крыма

Контрнаступление ВСУ началось в начале лета. С тех пор у украинских защитников наблюдаются хоть и ограниченные успехи, но, вместе с тем, устойчивое продвижение вглубь российской линии обороны.

Главными препятствиями для Вооруженных сил остаются минные поля и боевая авиация России, тогда как у Украины - нехватка средств поддержки с воздуха.

На некоторых участках фронта ВСУ все же удалось добраться дальше первой линии укрепрайонов оккупантов. Например, недавно защитники освободили село Старомайорское и, по мнению Алексея Арестовича, уже окружили группировку врага в соседних населенных пунктах. Он же считает, что прорвать оборону ВС РФ на юге ВСУ смогут к октябрю.

Тем временем украинские официальные лица постоянно подчеркивают, что среди поставленных перед ВСУ задач остается деоккупация Крымского полуострова, что, соотвественно, предусматривает и лишение противника "сухопутного коридора" через Мариуполь, Мелитополь и Бердянск.

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